DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Bunde
Om half vier in de nacht van vrijdag op zaterdag heeft de politie tijdens de grenscontrole op de parkeerplaats Bunderneuland een 51 jarige Bulgaar aangehouden. Hij was passagier in een grensoverschrijdende bus. De man moest nog wegens witwassen in 2025 een boete van 1.350 euro betalen. Omdat hij het bedrag niet kon voldoen is hij naar een gevangenis gebracht, waar hij 45 dagen mag verblijven.
Haren
Een 24-jarige man raakte zondagochtend rond 04.00 uur tijdens een evenement aan de Deichstraße in Haren gewond. Hij werd door een onbekende dader meerdere keren geslagen. De 24-jarige is vervolgens door hulpverleners behandeld en naar het ziekenhuis gebracht.
Volgens de huidige informatie wordt de onbekende persoon als volgt omschreven: man, ongeveer 1,90 tot 2,00 meter lang, met kort donker haar; hij droeg een lichtgekleurde (witte) jas en een zwarte broek en had een atletisch postuur. De politie in Haren (telefoonnummer 05932/72100) is op zoek naar getuigen die informatie over het incident kunnen verstrekken.
Dörpen
Na het ernstige verkeersongeval op de B401 in Dörpen van zaterdagavond is een 18-jarige vrouwelijke passagier aan haar zware verwondingen bezweken. De jonge vrouw had bij het ongeval levensbedreigende verwondingen opgelopen en was vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. Op de avond van zondag 16 augustus 2026 kreeg de politie bericht dat zij aan haar verwondingen was overleden. Het onderzoek naar de exacte toedracht van het ongeval loopt nog.