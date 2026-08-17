Nazomer Expositie: Kunst aan de rand van Nederland

BEERTA – Vanaf eind augustus vormt de historische Bartholomeüskerk in Beerta voor de derde keer het sfeervolle decor voor een verrassende tentoonstelling. Het kunstenaarscollectief ‘Kunst aan de rand van Nederland’ nodigt u van harte uit om de grens van uw verbeelding op te zoeken.
Sinds 2006 brengt het collectief — opgericht door Ateliertwee in Bad Nieuweschans — het veelzijdige kunst talent uit de Gronings-Duitse grensstreek samen. Deze expositie brengt een fascinerende mix van stijlen, materialen en technieken. Van Raku-gestookt keramiek, glas, hout-, papier- en textielobjecten tot oliekrijtpastels, verfijnde tekeningen, kleurrijke acryl- en olieverfschilderijen en gelaagde collages. Of u nu een doorgewinterde kunstliefhebber bent of gewoon wilt genieten van iets moois op een zonnige weekenddag: er valt voor iedereen iets te ontdekken.
Praktische informatie expositie
- Periode: Zaterdag 22 augustus t/m zondag 27 september 2026
- Openingstijden: Elke zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur
(Let op: gesloten op zaterdag 29 augustus en zondag 13 september)
- Locatie: Bartholomeüskerk, Hoofdstraat 263, Beerta (de kerk staat los van de toren)
- Toegang: Gratis
- Parkeren: U kunt gemakkelijk parkeren op het terrein bij de nabijgelegen supermarkt.
Kijk binnen bij de makers: Open Ateliers
Wilt u zien waar al deze inspiratie ontstaat en het verhaal achter het kunstwerk direct van de maker horen? Buiten de expositie in de kerk om zetten diverse kunstenaars hun deuren wijd open!
- Wanneer: Zondag 20 september en zondag 27 september 2026
- Tijd: Van 13.00 tot 17.00 uur
Kijk voor een overzicht van de deelnemende kunstenaars, hun locaties en een voorproefje van hun werk op www.kunstaanderandvannederland.nl.
Bron/foto: Willem van de Sanden