Ontdek de driewielfiets voor senioren in Oude Pekela

OUDE PEKELA – Op woensdag 9 september organiseert Doortrappen Groningen in Oude Pekela een ontdekdag over driewielfietsen voor senioren. Een driewielfiets is ideaal voor wie niet meer op een tweewieler durft te fietsen. Bijvoorbeeld omdat op- en afstappen lastig is of het evenwicht niet zo goed meer is.
Wie wil weten hoe het is om op een driewieler te fietsen, is van harte welkom bij multifunctioneel centrum De Binding van 9.00 uur tot 12.00 uur. Deelname is gratis.
De ontdekdagen van de Fietsersbond zijn onderdeel van het programma ‘Doortrappen in Groningen’. Doortrappen heeft als doel om senioren te stimuleren vaker te fietsen. Dit is ook al enkele jaren speerpunt in landelijk en regionaal verkeersveiligheidsbeleid. Terwijl senioren met gezondheidsprogramma’s gestimuleerd worden om in beweging te blijven, is een groeiend aantal ongevallen met de seniorenfietser te zien. Doortrappen Groningen brengt daar verandering in. Het project bestaat uit diverse leerzame en leuke fietsactiviteiten voor senioren.
Ontdekdag
Tijdens de ontdekdag van de Fietsersbond vertellen ervaren fietsdocenten je alles wat je moet weten over driewielers. De docenten zijn er om al je vragen over de fiets te beantwoorden. Ook kun je je eigen fiets laten ombouwen naar een driewielfiets.
Neem je eigen fiets mee en laat je door de Fietsersbond adviseren over de mogelijkheden. Tijdens de ontdekdag zijn verschillende driewielfietsen beschikbaar, zodat je onder begeleiding een proefrit kan maken. Er is geen aankoopverplichting.
Doortrappen in Groningen
Het programma Doortrappen wordt in Groningen geleid door de Provincie Groningen en Verkeerswijzer Groningen. Alle Groningse gemeenten doen aan het programma mee. Ze werken daarbij samen met allerlei (lokale) organisaties, instellingen en mensen die betrokken zijn bij (veilig) fietsen in Groningen.
Kijk voor meer informatie op www.doortrappengroningen.nl.
Bron: Gemeente Pekela