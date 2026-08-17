Seizoen Kunstenschool ZG start met breed aanbod

VLAGTWEDDE, STADSKANAAL – Kunstenschool ZG heeft haar deuren weer geopend voor een nieuw seizoen vol muziek, dans, theater en beeldende kunst. Er zijn talloze inspirerende cursussen te volgen voor jong en oud, beginners en gevorderden.
Met een breed aanbod aan disciplines wil Kunstenschool ZG iedereen de kans bieden te groeien, leren en te stralen. Of je nu wilt leren dansen, een instrument wilt leren bespelen, interesse hebt in theater of op zoek bent naar een cursus beeldende kunst, er is voor iedereen iets te beleven.
De lessen worden gegeven door enthousiaste en ervaren docenten in een plezierige leeromgeving.
Al vanaf twee jaar kunnen kinderen meedoen met Muziek voor Peuters om vervolgens door te stromen naar Muziek voor Kleuters en De Muziekwerkplaats. Leuke en leerzame cursussen waar een goede muzikale basis wordt gelegd.
Kinderen die graag dansen kunnen zich aanmelden voor een proefles ballet of hiphop. Voor volwassenen zijn er lessen Dance Workout met conditie-oefeningen op muziek.
Iedereen van 7-18 jaar die van toneel, zang en dans houdt en zich wil ontwikkelen in spel en drama kan zich aanmelden voor een proefles bij de Theaterklas.
Ook is er een uitgebreid aanbod beeldende kunst voor jongeren en volwassenen, waaronder cursussen schilderen en keramiek.
Kunstenschool ZG verzorgt lessen in de gemeenten Stadskanaal, Westerwolde en Borger-Odoorn.
Alle informatie is te vinden op de website: kunstenschoolzg.nl.
Bron: Kunstenschool ZG