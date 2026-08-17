Video ST Toertocht dorst het graan met oldtimer dorsmachines

BOURTANGE – Aan de Wollingboerweg kwam zondag een stukje landbouwgeschiedenis opnieuw tot leven. Op een perceel van de familie Katuin was St. Toertocht bezig met het dorsen van graan met twee oude maaidorsmachine.
De historische machines werden ingezet om het graan van het stro te scheiden. De twee oude maaidorsmachine zorgden dan ook voor een bijzonder schouwspel. Bezoekers konden van dichtbij zien en horen hoe het graan op traditionele wijze werd verwerkt en kregen zo een indruk van het boerenwerk van vroeger. Met de demonstratie wil St. Toertocht oude landbouwtechnieken onder de aandacht brengen en behouden voor toekomstige generaties. Zo werd aan de Wollingboerweg niet alleen graan gedorst, maar kwam ook een mooi stukje landbouwgeschiedenis opnieuw tot leven.
Video: GenAmedia Nieuws
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