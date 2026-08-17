Wie verdient de Oldambtster Cultuurprijs 2026? Nomineren kan tot 7 september

OLDAMBT – Inwoners van de gemeente Oldambt kunnen vanaf nu kandidaten voordragen voor de Oldambtster Cultuurprijzen 2026. Met deze prijzen zetten de gemeente Oldambt en het Cultuurplatform Oldambt mensen en organisaties in het zonnetje die zich inzetten voor kunst en cultuur. Tot en met maandag 7 september kunt u kandidaten voordragen. De prijsuitreiking vindt plaats op zaterdag 3 oktober tijdens de Sport- en Cultuurfair in MFC De Hardenberg in Finsterwolde.

De Oldambtster Cultuurprijzen zijn bedoeld voor iedereen die bijdraagt aan het culturele leven in de gemeente. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om activiteiten op het gebied van muziek, dans, theater, film, beeldende kunst, fotografie, erfgoed, taal, festivals, musea en andere culturele initiatieven.

Twee cultuurprijzen

Er worden dit jaar twee prijzen uitgereikt: de Oldambtster Belofte en de Oldambtster Trots. De Oldambtster Belofte is een talentprijs voor een organisatie of iemand (jong of oud) die zich op bijzondere wijze ontwikkelt of onlangs een nieuw cultureel initiatief heeft gestart. Aan deze prijs is een bedrag van € 1.000 verbonden, bedoeld om verdere ontwikkeling mogelijk te maken. De Oldambtster Trots is bestemd voor een persoon of organisatie die zich al langere tijd onderscheidt binnen de culturele sector in het Oldambt of daarbuiten. De winnaar krijgt € 2.500 om bestaande activiteiten voort te zetten of nieuwe plannen uit te voeren.

Eerdere winnaars

In 2025 werden de Oldambtster Cultuurprijzen voor de eerste keer uitgereikt. Graffitikunstenaar Merijn Jansse van Noordwijk won toen de Oldambtster Belofte. Het Winschoter Schooltheater kreeg de Oldambtster Trots.

Waardering voor cultuur

Volgens wethouder Tim van Bostelen verdienen de vele vrijwilligers, kunstenaars en culturele organisaties in de gemeente erkenning voor hun inzet. “Met de Oldambtster Cultuurprijzen erkennen en belonen we hun inzet, passie en prestaties en willen we de waarde van culturele diversiteit en creativiteit benadrukken,” aldus de wethouder. “Met de uitreiking tijdens de Sport- en Cultuurfair vieren we hun bijdrage aan onze samenleving en hopen we anderen te inspireren om ook actief te worden binnen kunst en cultuur.”

Wie komt in aanmerking?

De prijzen kunnen gaan naar vrijwilligers, personen of organisaties die een belangrijke bijdrage leveren aan het culturele leven in Oldambt. Ook initiatieven die de geschiedenis van het gebied uitdragen of bijdragen aan de culturele uitstraling van de gemeente op regionaal of landelijk niveau komen in aanmerking.

Kandidaten aanmelden

Inwoners van de gemeente Oldambt kunnen tot en met maandag 7 september kandidaten voordragen via het aanmeldformulier op de website van het Cultuurplatform Oldambt. Vervolgens beoordeelt een deskundige jury de inzendingen en worden de genomineerden bekendgemaakt. Op 3 oktober worden de winnaars bekend tijdens de Sport- en Cultuurfair in Finsterwolde.

Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.cultuurplatformoldambt.nl.

Bron: Gemeente Oldambt