Zestal leden Damclub Winschoten actief bij “Hoogeveen Open”; beker voor 9-jarige Ryan

HOOGEVEEN, WINCHOTEN – Damclub Winschoten was met zes spelers actief bij “Hoogeveen Open”. De 9-jarige Ryan uit Winschoten behaalde een keurige 6e plaats bij het jeugdtoernooi.

Onder auspiciën van de FMJD oftewel de Werelddambond is de “Stichting Damvrienden van Hoogeveen” er wederom in geslaagd bij “Hoogeveen Open” een sterk deelnemersveld in de sporthal van het Activum te krijgen. “Stichting Damvrienden van Hoogeveen” is overigens de organisatietak van de Hoogeveens damclub (HDC), het dambolwerk in Zuid-Drenthe om de damsport in het algemeen te promoten. Na een rustige aanloopperiode schreven zich uiteindelijk toch 124 deelnemers in voor deze 17e editie, hetgeen wederom het grootste damtoernooi van Nederland werd. De spelers kwamen naast Nederland uit Frankrijk, België, Portugal, Kameroen en Ivoorkust.

Onder arbitrage van de uit België afkomstige Johan Demasure begonnen de deelnemers van maandag 10 t/m 15 augustus aan 8 ronden “Zwitsers systeem”, onder een speeltempo van “Fischer 80 + 1”. Op dinsdag en donderdag werden overigens 2 ronden gespeeld.

Toernooiwinnaar werd “local hero” MF Nick Waterink, die voor de tweede keer in successie het toernooi op zijn naam schreef met een score van 12 punten, op de voet gevolgd door Luuk Terweijden eveneens met 12 punten. Luuk komt in de ereklasse van de Nationale Competitie uit voor Damcombinatie Fryslân uit Leeuwarden. Derde werd ex-wereldkampioen GMI Alexander Shartsman uit Wageningen met 11 punten. Saillant detail: maar liefst 15 spelers kwamen tot een score van 11 punten, echter de zogenaamde “weerstandspunten” gaven de doorslag voor de klassering. Het uitkomen tegen een hogergeplaatste speler levert namelijk meer weerstandspunten op. Nick Waterink is trouwens vaste speler voor het Hoogeveense ereklasse team.

Damclub Winschoten

Damclub Winschoten was met 6 spelers vertegenwoordigd in Hoogeveen, namelijk de 9-jarige jeugdspeler Ryan uit Winschoten. Egbert Wierenga uit Scheemda, Johan Tuenter uit Westerlee, Janick Lanting uit Bad Nieuweschans, Jakob Pronk en Geert Lubberink beide uit Winschoten. Jakob Pronk kwam tot een score van 9 punten uit 8 partijen. Johan Tuenter en Janick Lanting kwamen beide tot een score van 7 punten. Tenslotte kwamen Egbert Wierenga en Geert Lubberink tot 6 punten. Het toernooi in Hoogeveen was overigens met een gemiddelde rating van 2001 FMJD punten sterk bezet, hetgeen neerkomt op een KNDB-rating van 1087 punten.

Fluctuerende ratingpunten

Door het deelnemen aan een damtoernooi kan de speelsterkte, uitgedrukt in ratingpunten nogal fluctueren. Zo ook de 5 deelnemers van Damclub Winschoten, die bij

“Hoogeveen Open” hun ratingpunten, deze editie, enigszins zagen dalen.

9-jarige Ryan uit Winschoten keurige 6e plaats.

Sinds 2013 heeft de organisatie in Hoogeveen een jeugdtoernooi gekoppeld aan het hoofdtoernooi. Deze “gouden greep” is in het leven geroepen om de jeugdige dammers meer te betrekken bij de damsport. Dit toernooi is namelijk een mooie opstapplaats voor deelname aan het grote toernooi, waar de jongste deelnemers 12 jaar zijn en niet onverdienstelijk presteren. Ryan greep de uitnodiging van de organisatie met beide handen aan, om zijn debuut te kunnen maken op een groot toernooi. In de zogenaamde voorronden kwam Ryan tot winst tegen Lyan en ging zaterdagmorgen 15 augustus op voor de 5e en 6e plaats. Na een uitstekende opening tegen Elise, kwam Ryan op dam en leek de winst binnen te halen, echter na een minder goede voortzetting ging de dam van het bord. De overgebleven stand bleek daarna niet genoeg compensatie te geven voor een puntendeling. Desondanks werd Ryan 6e en mocht uit handen van organisator MF Zainal Palmans de bijbehorende beker in ontvangst nemen.

Mello Koolman damtoernooi in Groningen

Vrijdagavond 4 en zaterdag 5 september staat de jubileum editie van “Mello Koolman” voor de 40e keer op de damkalender. De organisatie is in handen van Damgenootschap Het Noorden uit Stad en heeft wederom gekozen voor de grote zaal in het “Jannes van der Wal” Denksportcentrum in Groningen. De deelnemers opereren in één groep en worden virtueel ondergebracht in meerdere ratingklassen. Vrijdagavond 4 september staan 3 ronden op het programma en de overige 5 ronden aansluitend op zaterdag 5 september. Het toernooi staat onder auspiciën van de KNDB en omvat 8 ronden “Zwitsers systeem” met een speeltempo van 30 minuten per partij/persoon.

Droomdamsterskamp in Tiendeveen

Zaterdag 5 en zondag 6 september staat het “Droomdamsterskamp” voor meisjes in het Drentse Tiendeveen op de wedstrijdkalender.

Bron: Geert Lubberink