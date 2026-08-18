Activiteiten bibliotheken Finsterwolde en Midwolda/Oostwold in september

FINSTERWOLDE, MIDWOLDA, OOSTWOLD – In het najaar worden er weer allerlei éénmalige activiteiten georganiseerd in de bibliotheken van Finsterwolde en Midwolda/Oostwold. Het is leuk, leerzaam, gezellig en meestal gratis. Je hoeft er geen lid voor te zijn. De agenda van september biedt voor ieder wat wils.

We zien je graag bij de bibliotheek. Kom langs, je bent van harte welkom! Want de bibliotheek is er voor iedereen! Daarom vind je in de bibliotheek niet alleen boeken of dvd’s. Mensen ontmoeten elkaar in de bieb om samen te handwerken of te tekenen, om spelletjes te doen of om het repair café te bezoeken. Er zijn namelijk tal van vaste bijeenkomsten in de bibliotheek. Op www.groningsebibliotheken.nl/agenda vind je meer informatie hierover. Je vindt daar ook informatie over de activiteiten in andere vestigingen van Biblionet Groningen. Je bent bij iedere locatie welkom voor een praatje, om met de (klein)kinderen te spelen, een kleurplaat te maken en een kop koffie te drinken. Ook zonder lidmaatschap valt er genoeg te genieten in de bieb! Wist je trouwens dat alle kinderen tot 18 jaar gratis lid kunnen worden? Ze krijgen er nog een leuk cadeau bij ook.

Je tuin als EHBO doos

Finsterwolde, donderdag 3 september, 14.30 – 16.00 uur

Ontdek hoe je je gezondheid ondersteunt met kruiden en planten uit eigen tuin. Last van kriebelhoest? Een pijnlijke blauwe plek? Schrale lippen? Ondersteuning van je weerstand nodig? Je ontdekt eenvoudige receptjes. Uiteraard komen er ook leuke boekentips voorbij. Maar het blijft niet bij verhalen en tips. We gaan er ook mee aan de slag. Je gaat naar huis met een zelfgemaakte lippenbalsem. Zo ben je klaar voor het najaar. Deelname is gratis. Aanmelden in de bieb of per email: n.briede@biblionetgroningen.nl

Vind het op Vinted; leer kopen en verkopen via de Vinted-app

Midwolda/Oostwold, woensdag 9 september, 14.30 – 16.30 uur

Finsterwolde, donderdag 17 september, 14.30 – 16.30 uur

Heb je je kledingkast vol, maar je portemonnee leeg? Of zoek je juist die éne spijkerbroek voor weinig? In de bieb leren we je alles over Vinted. Iedereen met een smartphone die nieuwsgierig is, is welkom. Ervaring met Vinted is niet nodig. Het is wel belangrijk dat je kunt betalen met je telefoon en dat je een Apple ID of google account hebt. Neem je telefoon en een kledingstuk om te verkopen mee. Dan gaan we aan de slag! Geen stress, we doen het stap voor stap. Deelname is gratis. Aanmelden in de bieb of per email: n.briede@biblionetgroningen.nl

Workshop collage maken

Finsterwolde, donderdag 10 september, 14.00 – 17.15 uur

Cora Westerink legt stap voor stap uit hoe je een collage maakt van (afval)materiaal. Je gaat gegarandeerd naar huis met een eigen kunstwerk. Je hoeft niets mee te nemen, de workshop is inclusief materiaal.. Wees er snel bij, want vol = vol.

Aanmelden en betalen via de website: www.groningsebibliotheken.nl/agenda

Het taalhuis biedt hulp bij lezen en schrijven

Finsterwolde, vrijdag 11 september, 15.00 – 17.00 uur

Moeite met taal? Wietske van het Taalhuis weet raad! Wil je graag met iemand oefenen voor je theorie-examen? Zoek je hulp bij het leren voor je VCA-certificaat? Wil je graag beter kunnen voorlezen? Kom langs. Deelname is gratis & zonder aanmelding.

Puzzel & Proat: samen puzzelen, elkaar ontmoeten en puzzels ruilen

Midwolda/Oostwold, donderdag 24 september, 14.30 – 16.30 uur

Maak je vanmiddag met ons een legpuzzel van 1000 stukjes? Onder het genot van een kop koffie of thee is er alle tijd om samen te puzzelen, gezellig bij te praten, nieuwe mensen te ontmoeten en tips, trucs en puzzelweetjes uit te wisselen. Er kunnen ook puzzels geruild worden. Lever een puzzel in, kies een nieuwe uit en geniet weer van uren puzzelplezier! Na vandaag kan er 2 maanden lang gepuzzeld en geruild worden. Loop gerust binnen en leg een paar stukjes. Deelname gratis & zonder aanmelding.

Finsterwolde, zaterdag 26 september 2026, 10.00 – 15.00 uur: De Bieb bij Tocht om de Noord

Vandaag vind je ons in het Luppenspark, bij de kraampjes. We delen hier graag onze liefde voor lezen. We geven boekentips, lezen voor en vertellen je graag alles over de activiteiten in de bibliotheek.

Bron en foto’s: Nicole Briedé , programmamedewerker bibliotheken Finsterwolde & Midwolda/Oostwold

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