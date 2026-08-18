Geslaagde KNHS Outdoor Springwedstrijd bij PSV De Driesporen in Onstwedde

ONSTWEDDE – Onder mooie omstandigheden vond zondag 16 augustus een nieuwe KNHS Outdoor Springwedstrijd plaats bij PSV De Driesporen in Onstwedde. Ruiters en amazones kwamen met hun paarden en pony’s naar de moderne buitenaccommodatie voor een sportieve wedstrijddag vol mooie sprongen, spanning en sportiviteit.
De wedstrijd werd verreden op de nieuwe buitenbaan van 43 x 60 meter, voorzien van een eb- en vloedbodem. De ruime en moderne accommodatie biedt daarmee uitstekende mogelijkheden voor zowel ruiters als paarden. Dat was ook tijdens deze wedstrijddag goed zichtbaar. De deelnemers kregen alle ruimte om hun paarden op een professionele manier voor te bereiden en vervolgens het parcours te rijden.
Mooie sport en veel enthousiasme
Vanaf de eerste starts hing er een gezellige wedstrijdsfeer rond de baan. Ruiters gingen geconcentreerd van start, waarbij snelheid, techniek en een goede samenwerking tussen paard en ruiter centraal stonden. Voor sommige combinaties was het vooral een mooie gelegenheid om wedstrijdritme op te doen, terwijl anderen duidelijk voor een zo goed mogelijk resultaat kwamen. Langs de baan waren familie, vrienden, grooms en andere paardenliefhebbers aanwezig om de deelnemers aan te moedigen. Daarmee werd het niet alleen een sportieve, maar ook een gezellige dag voor iedereen die de paardensport een warm hart toedraagt.
Veel waardering voor organisatie en vrijwilligers
Een wedstrijd als deze kan alleen worden georganiseerd dankzij de inzet van vele vrijwilligers. Van het opbouwen en onderhouden van het parcours tot de ontvangst van deelnemers, het secretariaat en de verzorging van bezoekers: achter de schermen werd veel werk verzet. Ook de betrokkenheid van sponsoren en andere ondersteuners verdient daarbij een grote pluim. Dankzij hun bijdrage kan PSV De Driesporen wedstrijden organiseren en de paardensport in Onstwedde blijven stimuleren.
Op naar de volgende wedstrijd
De succesvolle wedstrijddag van 16 augustus is alweer een mooie stap in de reeks KNHS Outdoor Springwedstrijden die deze zomer in Onstwedde worden georganiseerd. De volgende wedstrijd staat inmiddels gepland voor: zondag 30 augustus: KNHS Outdoor Springwedstrijd PSV De Driesporen – Onstwedde. De organisatie hoopt ook dan weer veel ruiters, paardenliefhebbers, supporters en bezoekers te mogen verwelkomen.
PSV De Driesporen kijkt terug op een geslaagde en sportieve wedstrijddag en bedankt alle deelnemers, vrijwilligers, sponsoren, supporters en bezoekers voor hun bijdrage aan deze mooie dag.
De wedstrijd werd in beeld gebracht door Freerk Boskers Fotografie. De gemaakte wedstrijdbeelden geven een mooie terugblik op de sportieve momenten, de spanning in de ring en vooral het plezier dat paard en ruiter samen beleven.
Bron en foto’s: Freerk Boskers