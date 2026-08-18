Gezelligheid en lekker eten het geheim van het diamanten huwelijk van Carlo en Suzie

NIEUWE PEKELA – Eigenlijk waren ze vijf maanden eerder al met bloemenpracht en praal getrouwd. Maar de dominee in Paramaribo was ‘even vergeten’ om het aan de gemeente door te geven. Daarom vierden Carlo en Suzie Kasto uit Nieuwe Pekela hun 60-jarig huwelijk officieel op 18 augustus. En natuurlijk kwam burgemeester Jaap Kuin ‘eem op veziede.’



Carlo (80) en Suzie (77) zijn allebei geboren in Suriname en daar leerden ze elkaar ook kennen. In eerste instantie in de schoolbus naar Paramaribo. In alle vroegte stond Suzie in Domburg te wachten op de bus waar Carlo al in zat. Die had meteen een oogje op het ‘schier wichtje.’



Pas later sloeg de vonk tijdens de Domburgse kermis echt over. Na hun trouwen – ‘hokken was er niet bij’ – kregen ze zoon Brian en dochter Sandy. Met z’n viertjes trokken ze in 1970 als Nederlands ingezetenen de stoute schoenen aan voor een ander leven aan de andere kant van de oceaan.



Als elektrotechnieker lagen de banen in Holland voor het oprapen. De heer des huizes koos eerst voor Hoogovens in IJmuiden want die gaven bij de job ook meteen een woning. Dat was niet moeilijk kiezen. Omdat een deel van de familie was uitgewaaierd naar Oost-Groningen, belandden de Kasto’s jaren later in Nieuwe Pekela.



Als monteur bij kartonfabriek Okto in Winschoten zag Carlo een mooie toekomst voor zich. Maar net zo snel als de fabriek met staatssteun was gebouwd ging hij ook weer dicht. Het bezorgde Carlo een bijzondere wending in zijn werkzaam leven.



Hij kon bij baggerreus Boskalis aan het werk. Zo zwierf hij als servicemonteur voor de lassers de hele wereld rond, van Argentinië tot China. Later begon hij voor zichzelf en kende hij alle boorplatforms in de Noordzee. Het legde Nijpekelder gezin geen windeieren.



Zoals Carlo gouden handjes had, zo had Suzie gouden vingers. Ze was en is nog steeds de Koningin van de naald en draad. Menig Pekelder bruid droeg een door haar genaaide bruidsjurk en nog veel meer klanten van Koninklijke Tunteler Mode kreeg hun broek of jurk door Suzie Kasto versteld. Trots is ze nog steeds op haar creatie voor de Veendamse zangeres Leonie Kuizenga, die meedeed aan het nationale songfestival van Polen. Een jurk met alle vlaggen van de deelnemende landen. Het liedje ‘Love is what we all need’ kende geen succes maar dat lag zeker niet aan de jurk.



Nu geniet het diamanten paar in hun woning met de bloemrijke tuin van hun pensioenen en van drie kleinkinderen en vier achterkleinkinderen.



Zaterdag is het groot feest in De Binding met liefst 200 mensen. Lekker eten is gegarandeerd want de hele familie komt koken voor alle gasten. Lekker eten en heel veel gezelligheid. Dat zat ingebakken in de Surinaams- Indonesische cultuur. Ook bij Carlo en Suzie. En daar zit na 60 jaar huwelijk geen enkele sleet op….

Bron: Erik Hulsegge, Gemeente Pekela