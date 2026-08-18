Groninger Huis start feestelijk met nieuwbouw Villa Groot Bronswijk in Wagenborgen

WAGENBORGEN – De eerste paal voor Villa Groot Bronswijk is vandaag feestelijk de grond in gegaan in Wagenborgen. Op de gelijknamige plek waar vroeger het hoofdgebouw van het psychiatrisch ziekenhuis stond, realiseert Groninger Huis nu zeven sociale huurappartementen. Onder toeziend oog van omwonenden en betrokken partijen gaven wethouders Annalies Usmany-Dallinga en Jan Menninga samen met Laura Broekhuizen (directeur-bestuurder van Groninger Huis) en Bert Doldersum (technisch directeur Paas B.V.) het startsein bij de heistellage. Daarmee is een nieuw hoofdstuk voor deze bijzondere locatie begonnen.
Aannemer Paas B.V. bouwt op deze plek zeven energiezuinige appartementen met elk twee slaapkamers. Bij het ontwerp is de karakteristieke uitstraling van de oorspronkelijke villa behouden. Het nieuwe gebouw krijgt een herkenbaar karakter, gecombineerd met hedendaags wooncomfort en duurzaamheid. De appartementen zijn bedoeld voor een- en tweepersoonshuishoudens. Daarmee sluit het project aan op de behoefte aan passende, levensloopbestendige woningen in Wagenborgen. De verwachting is dat de appartementen in het najaar van 2027 worden opgeleverd.
Villa Groot Bronswijk werd in eerste instantie door Groninger Huis aangekocht om er kleinschalige zorg voor ouderen te realiseren. Omdat er geen partij werd gevonden die die zorg kon aanbieden, is gekozen voor een andere woonoplossing. Laura Broekhuizen (directeur-bestuurder Groninger Huis): “Deze plek leeft in Wagenborgen. Juist daarom wilden we hier iets realiseren dat aansluit bij de wensen van het dorp. Met deze appartementen bieden we inwoners de mogelijkheid om hier te blijven wonen, in een vertrouwde omgeving.”
Nieuwe invulling voor markante plek
Inmiddels zijn op het terrein onder meer een gezondheidscentrum, elf vrijstaande woningen, basisschool De Kronkelaar, wisselwoningen, vijf Tiny Houses en twee kleine zonneparken gerealiseerd. De bouwstart van het appartementencomplex vormt een volgende stap in deze ontwikkeling waar veel inwoners naar hebben uitgekeken.
Betrokkenheid uit de omgeving
De realisatie van Villa Groot Bronswijk komt voort uit een nauwe samenwerking tussen Groninger Huis en de gemeente, die een actieve rol heeft gespeeld in de herontwikkeling van het gebied.Namens het college van B&W laat wethouder Annalies Usmany-Dallinga weten: “Voor Wagenborgen is dit een belangrijk moment. Deze plek betekent veel voor het dorp en het is mooi dat hier nu woningen terugkomen die passen bij de behoefte van inwoners.”
Wethouder Jan Menninga vult aan: “Wat de zaak natuurlijk extra bijzonder maakt, is dat de villa wordt gebouwd in de stijl van het voormalig hoofdgebouw van Groot Bronswijk. Eén eeuwigdurende herinnering. Zo krijgt een vertrouwde locatie een nieuwe, waardevolle invulling.”
De start van de bouw werd samen met de directe buren gevierd. Ook een aantal leerlingen van basisschool De Kronkelaar kwam met hun ouders een kijkje nemen en werd getrakteerd op een ijsje.
Bron: Groninger Huis