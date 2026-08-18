Herfstmarkt in Vesting Bourtange

BOURTANGE – Zaterdag 19 en zondag 20 september staat Vesting Bourtange weer in het teken van de
herfstmarkt. De herfstmarkt vindt ieder jaar plaats rond het schilderachtige marktplein van de vesting en op de diverse bastions. Wat het dit jaar extra bijzonder maakt is dat Bourtange is opgenomen in de lijst van 50 mooiste plekjes op de wereld.
Ook dit jaar is weer getracht een zo breed mogelijk aanbod aan producten bijeen te brengen om de herfstsfeer te versterken. Alles wat thuishoort op een herfstmarkt kunt u hier vinden. Zo’n 70 kraampjes met een gevarieerd aanbod voor binnen en buiten. Decoraties, tuinmeubelen, antiek, brocante, jams en chutneys, kleding en nog veel meer! Uiteraard zijn ook de winkels in Bourtange allemaal geopend en kunt u genieten van een hapje en drankje op de diverse terrassen aan het Marktplein.
De markt wordt muzikaal omlijst door artiesten en ook voor kinderen zijn er activiteiten op de markt. Voor de kinderen is er bij de molen een kinderplein.
Openingstijden van de markt: zaterdag en zondag van 11.00 tot 18.00 uur. Meer info vindt u op www.bourtange.nl Tijdens de markt een bezoek brengen aan de musea in de Vesting? Als u een entreekaart koopt voor de musea, is de markt vrij toegankelijk.
Zondag wordt er om 15.00 uur een demonstratie kanonschieten gehouden door leden van
het Bourtanger Exercitiepeloton.
Bron: Vesting Bourtange