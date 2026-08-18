DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Bunde
Om 3.30 uur in de nacht van zondag op maandag heeft de politie tijdens een controle van een internationale bus op de parkeerplaats Bunderneuland een 48 jarige man aangehouden. Tegen de Roemeen waren twee arrestatiebevelen van kracht: wegens oplichting en dronkenschap in het verkeer. Omdat hij de openstaande boete van in totaal 1.350 euro niet kon betalen is hij naar een gevangenis gebracht. Daar mag hij zo’n vierenhalf maand verblijven.
Papenburg
Rond half zeven gisteravond is achter de sporthal aan de Kleiststraße in Papenburg een houten schuur in brand geraakt. Brandweer Papenburg Untenende en Obenende kwam met 40 manschappen ter plaatse. Ze konden echter niet verhinderen dat de schuur volledig opbrandde. Er wordt onderzoek naar de oorzaak van de brand gedaan. Getuigen worden verzocht de politie te bellen via 04961/9260.
Meppen
Op 6 februari is bij de geldautomaat van Sparkasse Emsland geld met een bankpas van een inwoner van Meppen geld opgenomen. De politie heeft beeldmateriaal van de dader vrijgegeven, zie foto. Getuigen worden verzocht de politie van Meppen te bellen via 05931/9490.