Onder parkeerplaats in Winschoten liggen nog altijd Joodse graven

WINSCHOTEN – Aan de Liefkensstraat in Winschoten lag vroeger de oudste Joodse begraafplaats van de stad. Een groot deel werd in 1969 geruimd voor de komst van een supermarkt en parkeerplaatsen. Toch bleken tientallen jaren later nog graven aanwezig.
“We staan hier op een heel bijzondere plek”, vertelt Koos Akkerman van Stichting Oud Winschoten. Vanaf het einde van de achttiende eeuw werden hier Joodse inwoners begraven. De begraafplaats sloot in 1828.
Bij de ruiming in 1969 werden de stoffelijke resten van 54 mensen opgegraven en herbegraven op de Joodse begraafplaats aan het St. Vitusholt. Van veel overledenen waren de namen toen al niet meer bekend.
Tijdens graafwerkzaamheden in 2016 werden opnieuw graven ontdekt. In totaal bleken er nog negentien te liggen. Na overleg met het rabbinaat werden deze zoveel mogelijk met rust gelaten. Alleen graven die voor de werkzaamheden in de weg lagen, werden een klein stukje verplaatst.
Het overgebleven deel van de begraafplaats is nog altijd te zien als een klein omheind stuk grond naast het parkeerterrein. Onder het gras liggen nog steeds graven.
Malou Vos
Video voor de app gebruikers: https://www.youtube.com/watch?v=sXdDPR_pU4I