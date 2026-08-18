Ontdek, bouw en creëer in het eLAB van Bibliotheek Veendam

VEENDAM – Nieuwe workshops in het eLAB van Bibliotheek Veendam ontdekken kinderen hoe leuk techniek, creativiteit en digitale vaardigheden kunnen zijn. Iedere maand staan twee inspirerende workshops op het programma waarin kinderen spelenderwijs leren ontwerpen, bouwen, programmeren en experimenteren.
Programma – september en oktober
Beleef een avontuur in Minecraft Education!
Woensdag 2 september | 14.30 – 15.30 uur. Stap in de wereld van Minecraft Education en werk samen aan uitdagende opdrachten. Los puzzels op, ontdek nieuwe werelden en ervaar hoe creativiteit en slim samenwerken je verder helpen. Gratis – vooraf aanmelden verplicht.
Bouw je eigen mini-katapult
Woensdag 16 september | 14.30 – 15.30 uur. Hoe ver kun jij schieten? Ontwerp en bouw een mini-katapult en ontdek spelenderwijs hoe techniek, kracht en precisie samenwerken. Natuurlijk ga je jouw katapult ook uitgebreid testen! Vooraf aanmelden verplicht.
Kinderboekenweek: Maak een expressief masker
Woensdag 7 oktober | 14.30 – 15.30 uur. Kinderen ontdekken spelenderwijs de magie van theater en maskers. Een vrolijke workshop waarin fantasie, expressie en samenspel centraal staan. Ook fijn voor kinderen die het misschien spannend vinden om in de schijnwerpers te staan. Voor kinderen vanaf 8 jaar. Gratis – vooraf aanmelden verplicht.
Bouw en programmeer een LEGO-robot
Woensdag 21 oktober | 14.30 – 15.30 uur. Ontdek de wereld van techniek en robotica met LEGO WeDo. Bouw een eigen robot en programmeer hem zodat hij beweegt en reageert. Zo ervaar je spelenderwijs hoe programmeren werkt. Gratis – vooraf aanmelden verplicht.
Alle workshops vinden plaats in het eLAB van Bibliotheek Veendam en zijn geschikt voor nieuwsgierige kinderen van 6 tot en met 14 jaar. Ervaring is niet nodig; enthousiasme om te ontdekken is voldoende.
Meer informatie en aanmelden via www.groningsebibliotheken.nl/veendam
Bron en foto’s: Erik Hulst/Biblionet