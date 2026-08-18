Open dag in het Sikumuseum Vriescheloo

VRIESCHELOO – In navolging op de open dagen tijdens het Paasweekend eerder dit jaar, wordt op zondag 6 september aanstaande wederom een open dag georganiseerd bij het Sikumuseum Vriescheloo.
Het museum is, gratis, geopend van 10.00 tot 16.00 uur. Er zullen op het terrein ook vele oldtimertractoren van de STT aanwezig zijn.
Het adres van het Sikumuseum Vriescheloo is Dorpsstraat 14 te Vriescheloo. Er kan op meerdere percelen in de directe omgeving worden geparkeerd. Er is catering aanwezig.
(Op dezelfde dag is ook Modelcar Mancave Museum in Noordbroek geopend voor publiek.)
Bron: Wilt F. Meendering