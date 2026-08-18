Samen Zingen met organist Marco den Toom in de Vennekerk te Winschoten

WINSCHOTEN – Na een overweldigend seizoen start Samen Zingen aanstaande zondag 23 augustus het nieuwe seizoen met een eenmalig uitstapje naar de Vennekerk in Winschoten. En wat belooft dat een feestelijke avond te worden!
Niemand minder dan de bekende organist Marco den Toom komt naar Winschoten om de samenzang te begeleiden. Den Toom is onder meer bekend als organist van de Bovenkerk in Kampen en van zijn medewerking aan Nederland Zingt en Mannenzang Katwijk.
Op het programma staan prachtige Psalmen, bekende geestelijke liederen en opwekkingsliederen. Liederen voor jong en oud, waarbij natuurlijk ook de jeugd weer een eigen aandeel heeft. Een unieke gelegenheid om met elkaar de Vennekerk te vullen met samenzang.
Bert Noteboom heeft de leiding van de avond. Ook vanuit het team van Geloof in Oldambt zijn er verschillende bijdragen.
Samen Zingen begint zondag 23 augustus om 19.00 uur in de Vennekerk in Winschoten. De toegang is gratis en iedereen is welkom.
Meer informatie over de activiteiten van Geloof in Oldambt is te vinden op geloofinoldambt.nl.
Bron/foto’s: Bert Noteboom