Schlagercafé met Sanny, die Stimme der Berge, keert terug in De Drijscheer

ALTEVEER – Op zondag 20 september 2026 is het weer zover: het Schlagercafé is terug in De Drijscheer! Volksmuzikant Sanny, die Stimme der Berge, neemt je mee in een heerlijke middag vol schlager, volksmuziek en evergreens. Bij binnenkomst staat er koffie of thee klaar, met een punt vers gebakken appeltaart.
Sanny is geen onbekende. Hij stond op de Duitse televisie, maakte muzikale reizen en toerde door heel Europa. Met zijn aanstekelijke energie krijgt hij iedereen op de been. Meezingen, dansen, polonaise — het hoort er allemaal bij. En ja, ook een lesje jodelen mag niet ontbreken.
Het Schlagercafé bewees zich eerder al als een gezellige, ongedwongen middag die bezoekers uit de wijde omgeving trekt. Weer zo’n fijn moment waarop De Drijscheer mensen samenbrengt door cultuur en plezier in de Veenkoloniën.
Quote
“We zijn ontzettend blij dat Sanny er weer bij is. Het Schlagercafé draait om samen genieten van muziek en gezelligheid — precies waar De Drijscheer voor staat.” — Judith Koops, organisatie De Drijscheer
Praktische informatie
Datum: zondag 20 september 2026
Deuren open: 14.00 uur
Locatie: De Drijscheer, Alteveer
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Bron: Judith Koops