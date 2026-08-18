SELFIES – nieuwe expositie in Galerie Erika Stulp

OUDESCHANS – Op zondag 30 augustus om 16.00 uur opent Galerie Erika Stulp in Oudeschans de nieuwe expositie SELFIES. De expositie duurt tot 25 oktober.
Kunstenaars Erika Stulp en Wim van der Kuip tonen samen een bijzondere serie van circa 35 geschilderde portretten, geïnspireerd op een van de meest herkenbare verschijnselen van deze tijd: de selfie.
Overal en voortdurend fotograferen we onszelf. Met de smartphone als spiegel leggen we vast waar we zijn, met wie we zijn en vooral: hoe we gezien willen worden. In SELFIES wordt dit alledaagse ritueel uit het digitale tijdperk teruggebracht naar een van de oudste vormen van beeldende kunst: het geschilderde portret.
Dat levert een kleurrijke, soms vervreemdende en humoristische ontmoeting op tussen schilderkunst en smartphonecultuur.
De expositie wordt op zondag 30 augustus om 16.00 uur geopend door Robin Gerard, kunstkenner en liefhebber.
Voor een bijzondere muzikale opening zorgt Lynda Ann Weideman, die als special guest een optreden verzorgt op haar doedelzak.
Naast het werk van Erika Stulp en Wim van der Kuip is tijdens de expositie werk te zien van:
René Kerkhof – rariteitsobjecten
Tom Peperkamp – bizarre voertuigen
Tijdens de opening zijn er hapjes en drankjes en is er toepasselijke live muziek met teksten van Wim van der Kuip
Hartelijk welkom! Toegang gratis, een donatie wordt op prijs gesteld.
Molenweg 4, 9696 XN Oudeschans
Openingstijden: vrijdag-zaterdag-zondag van 13.00-17.00 uur en op verzoek: 0636167686
Bron en foto’s: Erika Stulp