Start renovatie gemeentehuis: dienstverlening Pekelders blijft gewaarborgd

OUDE PEKELA – Met de verhuizing van twee afdelingen van het ambtenarenapparaat van de gemeente Pekela start volgende week de renovatie van het Pekelder gemeentehuis. Die renovatie is nodig omdat het gemeentehuis sterk is verouderd en te klein is geworden.
Van 26 tot en met 28 augustus worden de medewerkers van de afdelingen Sociaal en Fysiek ondergebracht in respectievelijk De Molenhof (bij de Oekraïneopvang), de gemeentewerf en multifunctioneel centrum De Binding. In De Binding is ook een aantal vergaderruimtes gerealiseerd.
Pekelders kunnen voor een bezoek aan de afdeling burgerzaken, voor bijvoorbeeld een nieuw paspoort of rijbewijs, gewoon terecht in het gemeentehuis.
In aanloop naar de verhuizing en de renovatie zijn al verschillende aanpassingen aan het gemeentehuis gedaan om de dienstverlening aan de Pekelders de komende periode te waarborgen. De afdeling Dienstverlening blijft tijdens de renovatie in het gemeentehuis.
Door de verhuizing en verschillende werkzaamheden is het gemeentehuis gesloten op vrijdag 28 augustus en maandag 31 augustus. Telefonisch is de gemeente gewoon bereikbaar. Noodgevallen worden uiteraard opgelost. Voor de rest blijven de openingstijden van het gemeentehuis hetzelfde. Mogelijk kan er bij bezoek aan het gemeentehuis enige geluidsoverlast zijn, Daarvoor vraagt de gemeente enig begrip.
De renovatie heeft ook gevolgen voor huwelijken. Vanaf 26 augustus kan er in de raadszaal niet meer getrouwd worden of een partnerschapsregistratie plaatsvinden. Gratis trouwen en gratis registreren van een partnerschap op maandagmorgen tussen 9.00 en 10.00 uur kan wel in het gemeentehuis.
Voor een ruimere (niet gratis) huwelijksvoltrekking kun je terecht bij het Albatroshuis en Kapiteinshuis in Nieuwe Pekela en bij Siep&Co in Oude Pekela.
De renovatie van het gemeentehuis aan de Raadhuislaan in Oude Pekela gaat ruim een jaar duren en kost zo’n 6 miljoen euro.
Bron: Gemeente Pekela