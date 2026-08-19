BBB stelt vragen over leegstand van Acantus-woningen in Bellingwolde

BELLINGWOLDE / WESTERWOLDE — De fractie van BBB Westerwolde heeft schriftelijke vragen ingediend bij het college van burgemeester en wethouders over de leegstand van sociale huurwoningen van woningcorporatie Acantus. Aanleiding zijn signalen over verschillende panden aan de Zuiderstraat in Bellingwolde die al langere tijd onbewoond zouden zijn.
Raadslid Annet Boonman-van Lenning verzoekt het college namens de BBB-fractie om verduidelijking over de situatie aan de Zuiderstraat 5, 17, 25 en 27 in Bellingwolde. De partij verwijst hierbij naar een melding op de Facebookpagina van Huurdersbelangen Oldambt, waarin wordt gesteld dat deze vier woningen langdurig leegstaan. Voor de nummers 25 en 27 zou volgens Huurdersbelangen de leegstand mogelijk al circa tien jaar duren. Er zouden wel plannen zijn voor de nieuwbouw van twee-onder-eenkap woningen aan de Zuiderstraat, maar wanneer dat gaat gebeuren is onduidelijk.
Vragen over oorzaak en termijn
In de brief vraagt de BBB of het college bekend is met de situatie aan de Zuiderstraat en of er duidelijkheid gegeven kan worden over de exacte leegstandsduur en de redenen daarvan per woning. Gezien de krapte op de woningmarkt wil de partij weten welke plannen Acantus met deze woningen heeft en binnen welke termijn deze worden uitgevoerd.