Bomvol programma tijdens de Rheder Markt

RHEDE – Op zondag 20 en maandag 21 september vindt de Rheder Markt plaats; het evenement met een geschiedenis die eeuwen teruggaat.
Naast de uitgebreide markt is er op zondag aan de Alte Ems een ambachtelijke markt en in de Kirchstraße en Emsstraße een rommelmarkt. Bij de manege is een tentoonstelling van landbouw- agrarisch- en bosbouwtechniek. Om 10.30 uur is er een kerkdienst. Vanaf 11.00 uur kunt u door ADFC Papenburg uw fiets laten coderen, er is koopzondag en Emsland Speed Rodeocup met westernpaarden tot 17.00 uur.
Natuurlijk staan ook dieren en met name paarden centraal op de markt. Op maandag 21 september worden meer dan 200 paarden verwacht.
Voor de opening van de paardenmarkt op maandag 21 september om 8.00 uur hebben de herauten van de Gallimarkt uit Leer en van de Bottermarkt Ihrhove zich weer aangemeld. Samen met de blaaskapel Rhede is een kleurrijk en klankrijk begin van de paardenmarkt verzekerd. Er wordt dan een vat gratis bier geschonken en er zijn gasten uit de naburige steden en gemeenten en de partnergemeente Westerwolde uitgenodigd.
Hier volgt een overzicht van andere hoogtepunten van de Rheder Markt:
– Middeleeuws kamp aan de Alte Ems van vrijdag 18 september tot maandag 21 september, met medewerking van Clan of Kerry
– Drakenbootrace en stand up paddle op de Alte Ems op zaterdag 19 september
– Tentoonstelling land-, bos- en landbouwtechniek bij de manege
– Oldtimertentoonstelling van de “Neurheder Oldtimer Kollegen”, “Freude Alter Landmaschinen Brual” en “de Knojers Rhede”
– Rommelmarkt in de Kirchstraße en de Emsstraße
– Paardensport-dier-landbouw-goederenmarkt op het paardenmarktterrein
– Smeedwerk van de smederijgroep van de Heimatverein Rhede (Ems)
– Fanfare van de vrijwillige brandweer Ihlow
– Tombola ter waarde van ca. 3.000 euro. Prijzen zijn onder andere meerdere halve varkens, consumptiebonnen en nog veel meer
– Live muziek op het feestterrein en in de zalen
Bron: Gerd Conens