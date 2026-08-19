Brons voor dansteam REFLEX uit Winschoten op wereldkampioenschap in Blackpool

WINSCHOTEN, BLACKPOOL – Een prestatie om trots op te zijn voor dansteam REFLEX van dansschool The Legacy uit Winschoten. Het team, onder leiding van coach Désiree Hiele, heeft tijdens het UDO Wereldkampioenschap Streetdance in het Engelse Blackpool een knappe derde plaats behaald in de categorie Under 18 Novice.

Voor REFLEX begon het avontuur op donderdag 13 augustus, toen de dansers samen met hun coach en supporters vanuit Winschoten richting Blackpool vertrokken. Maandenlang was naar het wereldkampioenschap toegewerkt. De afgelopen periode werd intensief getraind en ook zetten de dansers zich met verschillende acties in om de reis naar Engeland mogelijk te maken.

Sterke start

De wedstrijd in de categorie Under 18 Novice stond vrijdag 14 augustus op het programma. REFLEX mocht als derde team de vloer op. De spanning was voelbaar, maar de dansers wisten zich goed te presenteren.

Tijdens de voorrondes eindigde REFLEX op een zesde plaats in de ranking. Daarmee was een plek in de finale veiliggesteld. Een belangrijk moment, want zondag wachtte de strijd om de medailles.

In de finale liet het team zien waarom het maandenlang zo hard had getraind. Met veel energie, power en uitstraling brachten de dansers hun performance van het seizoen. De zesde plaats uit de voorronde werd daarmee ruimschoots verbeterd.

REFLEX wist uiteindelijk door te stoten naar de derde plaats en mocht een bronzen medaille mee naar huis nemen.

Van zesde naar derde plaats

Voor coach Désiree Hiele was de prestatie het bewijs dat het harde werken zijn vruchten heeft afgeworpen. Ze sprak haar dansers na afloop vol trots toe en benadrukte hun inzet, motivatie en doorzettingsvermogen.

Voor de leden van REFLEX was het wereldkampioenschap bovendien meer dan alleen een wedstrijd. Het weekend in Blackpool stond ook in het teken van samen plezier maken, spanning delen en herinneringen maken die nog lang zullen blijven.

De wedstrijd was voor het thuisfront bovendien via een livestream te volgen. Zo konden familie, vrienden en andere supporters vanuit Nederland de prestaties van het team op de voet volgen.

Dank aan supporters en sponsoren

Achter de prestatie van REFLEX staat een grote groep mensen die het team gedurende het seizoen heeft gesteund. De dansers spreken hun dank uit aan ouders, familieleden en vrienden die hen bleven aanmoedigen en hielpen om de reis naar Blackpool mogelijk te maken. Ook de sponsoren worden nadrukkelijk bedankt voor hun vertrouwen en ondersteuning.

Met het brons op zak kan REFLEX terugkijken op een bijzonder wereldkampioenschap. Een team dat in de voorronde als zesde eindigde, maar in de finale nog twee plaatsen wist te klimmen: een resultaat waar Winschoten met recht trots op mag zijn.

Eigen foto’s: REFLEX