Derde editie ‘Toernooi van je Leven’ brengt voetbal, vrienden en een gigantische derde helft samen in Stadskanaal

STADSKANAAL – Op zaterdag 22 augustus 2026 keert het Toernooi van je Leven terug naar Stadskanaal. Wat begon als een uit de hand gelopen idee van vriendenteam SC Stadskanaal 4, beleeft dit jaar alweer zijn derde editie. Acht vriendenteams, uit heel Nederland, komen samen voor een dag waarop voetbal belangrijk is, maar de derde helft minstens zo serieus wordt genomen.
Het concept is simpel: een voetbaltoernooi organiseren zoals de spelers het zelf het liefst beleven. Niet alleen wedstrijden spelen en daarna naar huis, maar vanaf het eerste fluitsignaal samen één complete dag beleven.
Overdag strijden twaalf teams tegen elkaar op het voetbalveld. Daarna verschuift het zwaartepunt richting de derde helft, met een barbecue, live artiesten, muziek en feest. De volgende ochtend wordt het weekend gezamenlijk afgesloten met ontbijt.
Van voetbaltoernooi naar jaarlijks evenement
Het Toernooi van je Leven wordt georganiseerd vanuit SC Stadskanaal 4, het vriendenteam dat zichzelf online presenteert onder de inmiddels bekende leus #vierhetleven.
De eerste edities lieten zien dat er behoefte is aan een ander soort amateurvoetbaltoernooi: minder formeel, meer beleving en vooral veel aandacht voor alles wat een weekend met een vriendenteam zo mooi maakt.
Voor de derde editie wordt opnieuw ingezet op die combinatie.
“We willen geen voetbaltoernooi organiseren waar toevallig ’s avonds nog een feestje achteraan komt. De hele dag moet één evenement zijn. Je komt met je vriendenteam om te voetballen, maar uiteindelijk draait het vooral om samen een fantastische dag beleven en nieuwe teams leren kennen.”
De grootste derde helft ooit
De organisatie omschrijft het evenement met een knipoog als ‘de grootste derde helft ooit’. Daarmee wordt meteen duidelijk waar het Toernooi van je Leven zich wil onderscheiden.
Competitief voetbal hoort erbij, maar rivaliteit blijft op het veld. Daarbuiten draait het om bier drinken met tegenstanders, verhalen uitwisselen met andere vriendenteams en gezamenlijk het feest induiken.
Juist die sfeer heeft ervoor gezorgd dat het evenement inmiddels aan zijn derde editie toe is.
“Iedere amateurvoetballer kent dat gevoel: soms weet je op maandag niet meer precies hoeveel het geworden is, maar wel dat de derde helft geweldig was. Dat gevoel proberen wij in één volledige dag te stoppen.”
Toernooi van je Leven 2026
Datum: zaterdag 22 augustus 2026
Locatie: Stadskanaal
Editie: derde editie
Deelnemers: 8 vriendenteams
Programma: voetbaltoernooi, barbecue, live artiesten, feest, camping en gezamenlijk ontbijt
Organisatie: SC Stadskanaal 4
Motto: #vierhetleven
Op 22 augustus moet Stadskanaal daarom opnieuw het decor worden van een dag waarop winnen mooi is, maar met je hele team de avond halen misschien nog wel belangrijker.
‘Want uiteindelijk wordt er maar één prijs echt serieus genomen: kunnen zeggen dat je het Toernooi van je Leven hebt overleefd’.
Bron/foto’s: Rick Lem