FOCUS: Levensverhalen en muziek bij Groningen 1

GRONINGEN 1 – Zaterdag kunt u op Groningen 1 luisteren naar het programma FOCUS: Levensverhalen en muziek. Dit wordt om 9.00 uur uitgezonden en op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur herhaald.
Deze week is Tim van Bostelen te gast.
Tim van Bostelen (CDA) is sinds juni 2026 wethouder van de gemeente Oldambt. Naast zijn portefeuille bekleedt hij diverse bestuurlijke nevenfuncties die daarmee samenhangen. Zo vertegenwoordigt hij de gemeente in het bestuur van Afeer (het werkvoorzieningsschap) en is hij bestuurslid van de Vereniging van Waddengemeenten. Daarnaast vervult hij nog enkele andere bestuurlijke vertegenwoordigingstaken namens de gemeente.
Wil je meer van Tim weten, luister aanstaande zaterdag en dinsdag naar FOCUS
Presentatie: Ricky van den Aker
Techniek: Ronnie van der Wal