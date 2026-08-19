Gemeente Westerwolde zoekt nabestaanden: stickers op graven moeten administratie compleet maken

WESTERWOLDE – De gemeente Westerwolde is op zoek naar nabestaanden van mensen die op verschillende gemeentelijke begraafplaatsen begraven liggen. De gemeente wil haar begraafplaatsadministratie actualiseren en daarvoor is het belangrijk dat bij ieder graf een actuele rechthebbende geregistreerd staat.
De rechthebbende is namens de familie het aanspreekpunt voor de gemeente. Deze persoon heeft als enige het recht om te bepalen wat er met het betreffende graf gebeurt.
Sticker op het graf
Om duidelijk te maken om welke graven het gaat, heeft de gemeente op een aantal graven een sticker aangebracht. Daarmee wil Westerwolde nabestaanden erop attenderen dat de gegevens van de geregistreerde rechthebbende mogelijk niet meer kloppen of niet volledig zijn.
Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de rechthebbende is verhuisd of inmiddels is overleden. In dat geval beschikt de gemeente mogelijk niet meer over een actuele contactpersoon.
De gemeente vraagt nabestaanden daarom om contact op te nemen, zodat gezamenlijk kan worden gecontroleerd of de gegevens nog juist zijn en waar nodig kunnen worden aangepast.
Eén jaar om te reageren
Nabestaanden krijgen vanaf het moment waarop de sticker is aangebracht één jaar de tijd om te reageren. Het is dus belangrijk om een sticker niet te negeren, maar contact op te nemen met de gemeente.
Op de begraafplaatsen in Bourtange, Sellingerbeetse, Veelerveen en Wedde zijn de stickers inmiddels aangebracht. In Sellingen en Vlagtwedde start de gemeente hiermee in augustus 2026. De overige begraafplaatsen komen daarna gefaseerd aan de beurt.
Staat er een sticker op het graf van uw dierbare?
Wie een sticker aantreft op het graf van een familielid of andere dierbare, kan op werkdagen contact opnemen met de gemeente via 088 110 1707.
Reageren kan ook per e-mail via gemeente@westerwolde.nl. Vermeld daarbij dat het bericht bestemd is voor de begraafplaatsadministratie en geef aan om welke begraafplaats het gaat en wat de naam van de overledene(n) is.
Met de actie wil de gemeente ervoor zorgen dat de administratie van de begraafplaatsen weer zoveel mogelijk actueel is en dat families ook in de toekomst een duidelijk aanspreekpunt hebben voor het graf van hun dierbare.