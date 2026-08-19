Jelka Vale: Eindelijk weer schapen in Ter Borg

TER BORG, SELLINGEN – Hieronder leest u een blog van Jelka Vale, boswachter bij Staatsbosbeheer in Westerwolde, met als titel: Eindelijk weer schapen in Ter Borg.

Als ik over de heide van Ter Borg loop, vind ik het vaak stil. Ik mis de schapen. Niet alleen vanwege hun activiteit, maar ook omdat schapen echt thuishoren op de heide. Daarom ben ik blij dat ik goed nieuws kan delen: sinds deze week graast er weer een schaapskudde op de heide van Ter Borg. Eerder vertelde ik al over de uitdagingen bij het beheer van de heide. Ik ben dan ook heel blij dat we hierin weer een volgende stap kunnen zetten en ik denk dat het een mooie stap is.

Een nieuwe aanpak

Als we niets doen, groeit de heide langzaam vol met bomen en verandert die uiteindelijk in bos. En dat willen we niet. Jaarrond begrazing bleek hier niet langer haalbaar. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een andere oplossing om de heide te beheren. Een herder die tijdelijk met een kudde schapen de heide op gaat, is natuurlijk het ideale plaatje. En dat is nu gelukt!

Selectief begrazen

Sinds deze week loopt er een herderin met een kudde van 200 schapen en een kuddehond rond in Ter Borg. De hond zorgt ervoor dat de kudde bij elkaar blijft. De herderin en onze ecoloog hebben samen gekeken waar de schapen precies aan het werk moeten. Er zijn stukken die nu nog niet begraasd hoeven te worden, maar er zijn ook plekken waar begrazing juist hard nodig is. Bij jaarrond begrazing konden we daar minder goed op sturen. Met een herderin kan dat wel. Hopelijk levert dat een extra plus op voor de heide.

Schaapskooi weer in gebruik

Overdag trekken de schapen samen met de herderin en de hond over de heide. ’s Ochtends grazen ze, rond het middaguur zoeken ze de schaduw op voor een siësta en later op de dag volgt nog een tweede ronde begrazing. Aan het eind van de dag gaat de hele kudde naar de schaapskooi in Ter Borg. Daar brengen de schapen de nacht door. Ik vind het fantastisch dat het pand weer de functie krijgt waarvoor het ooit is gebouwd.

Trekkende kudde

Als het werk op Ter Borg klaar is, trekt de kudde wandelend verder naar de heideterreinen aan de Dennenweg en naar Breedwisch. Als de afstand het toelaat, slapen de schapen in de schaapskooi van Ter Borg. Is de wandeling te ver, dan wordt gewerkt met een tijdelijke nachtkraal.

Met ongeveer 200 schapen kan er in relatief korte tijd veel werk worden verzet. Daarom verwachten we dat de begrazing ongeveer een maand duurt. Daarna wordt de kudde ingezet op een andere locatie buiten Westerwolde. Samen met de herderin kijken we vervolgens terug op deze periode. Wat heeft het opgeleverd voor de heide? En hoe zou een vervolg eruit kunnen zien?

Wil je de kudde zien?

Ga dan vooral naar naar de heide van Ter Borg, maar laat je hond thuis. Honden zijn hier niet toegestaan. Ze kunnen andere dieren verstoren en onrust veroorzaken bij de schaapskudde. Ook kunnen ze het werk van de herderin en de kuddehond bemoeilijken. Zo geven we de schapen de rust om hun werk te doen.

Vanaf de parkeerplaatsen in Ter Borg starten verschillende wandelroutes waarmee je de heide kunt ontdekken. En die kleurt nu mooi paars! Het is prachtig om de schapen weer over de heide te zien trekken. Voor mij voelt het alsof er weer iets terug is op zijn plek.

Jelka Vale