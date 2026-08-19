JVV viert 80 jarig bestaan met feestweekend

Foto: Jan Bossen
- Catharina Glazenburg - Sport, Westerwolde

JIPSINGBOERTANGE – Aanezien JVV op 31 oktober 2026, 80 jaar bestaat, is er een feestweekend in aantocht.

Het weekend van 4, 5 en 6 september staat in teken van een gezelligheid en sportiviteit. Dit weekend is bedoeld voor sponsoren, leden, oud-leden, vrijwilligers en iedereen die de club een warm hart toedraagt.

Vrijdag 4 september staat in teken van een sponsoren en ledenavond van 20.00-00.00 uur met spreker Henk de Haan.

Zaterdag 5 september is er een dagprogramma met in de middag oud JVV tegen jong JVV. Dit zal om 14.30 uur beginnen. Aansluitend een feestavond met DJ Stan Pals.

Vrijdag 6 september staat er een koppel darttoernooi op het programma. Aanvang 12.00 uur.

Wees welkom! Wilt u langskomen? Geef je op via Jvv80jaar@hotmail.com

Bron: 80-jarig bestaan comité JVV

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