Man aangehouden na dronkenmansrit en verlaten ongeval in Oude Pekela

OUDE PEKELA – Een 37-jarige man met de Poolse nationaliteit is maandagavond 17 augustus aangehouden nadat hij in Oude Pekela een verkeersongeval had veroorzaakt en vervolgens was doorgereden. De man bleek bovendien zwaar onder invloed van alcohol achter het stuur te zitten.
Rond 22.00 uur kreeg de politie een melding van een verkeersongeval in Oude Pekela. Bij het incident waren meerdere geparkeerde auto’s en een carport geraakt. De bestuurder van het voertuig was na de botsing weggereden.
Kort daarna kwam bij de politie een tweede melding binnen. Een oplettende burger had gevaarlijk rijgedrag gezien en waarschuwde de politie. Uit onderzoek bleek dat het om hetzelfde voertuig ging.
Dankzij de melding kon de politie de bestuurder korte tijd later op de Britanniawijk op heterdaad aanhouden. De man werd meegenomen naar het politiebureau voor nader onderzoek.
Daar bleek dat hij niet alleen de plaats van het ongeval had verlaten, maar ook onder invloed van een zeer grote hoeveelheid alcohol had gereden. Uit een ademanalyse kwam een uitslag van 1210 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht. Voor een ervaren bestuurder ligt de wettelijke grens op 220 microgram per liter.
De bestuurder blies daarmee ruim 5,5 keer de toegestane hoeveelheid.
De 37-jarige man werd overgebracht naar het cellencomplex in Groningen. Na verhoor is hij dinsdag weer heengezonden. De politie maakt een dossier op. De verdere afhandeling ligt bij het Openbaar Ministerie en uiteindelijk de rechtbank.
De politie Basisteam Ommelanden Midden meldt dat de actie werd uitgevoerd in samenwerking met collega’s van politie Oldambt.
De politie benadrukt het belang van oplettende weggebruikers en omstanders. Dankzij de melding van een burger kon de verdachte snel worden opgespoord en aangehouden. Bij een verdachte of direct gevaarlijke situatie wordt geadviseerd om altijd 112 te bellen.