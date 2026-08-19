BOURTANGE – Op vrijdagavond 11 september is er van 19.45 uur tot 22.00 uur mantra zingen in Bourtange.
De mantra’s worden begeleid door Michiel Mos (gitaar), Karin Sonneveldt (sjamanendrum) en Maroesja Veken (Indiaas harmonium). De setting is meditatief, met een inleiding, melodieuze uitleg van de betekenis, inzingen en zingen van de mantra’s en meditatie aan het eind.
Om 19.45 uur is er inloop met thee en ze eindigen om 22.00 uur. Er zijn kosten aan verbonden.
Info en opgave via maroesjaveken@gmail.com
Bron: Maroesja Veken