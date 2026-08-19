Ontdek gratis de driewielfiets in Vlagtwedde

VLAGTWEDDE – Op vrijdag 25 september organiseert Westerwolde Beweegt een Driewielfiets Ontdekdag voor senioren in gemeente Westerwolde. Een driewielfiets kan een goede oplossing zijn voor mensen die moeite hebben met hun evenwicht of met op- en afstappen. Zo kunt u veilig en met plezier blijven fietsen. Iedereen die benieuwd is naar een driewielfiets is van harte welkom.
Vorig jaar was de ontdekdag een groot succes. Meer dan 40 mensen maakten een testritje. Ook dit jaar kunnen bezoekers op een laagdrempelige manier kennismaken met de driewielfiets. Tijdens de ontdekdag maken senioren kennis met Doortrappen Groningen. Dit programma helpt ouderen om veilig en met vertrouwen te blijven fietsen.
Praktische informatie
De Driewielfietsontdekdag vindt plaats op vrijdag 25 september in ’t Kruispunt, Beatrixstraat 13 in Vlagtwedde. U bent welkom van 13.00 tot 16.00 uur. Deelname is gratis. Aanmelden is niet nodig. U kunt gewoon binnenlopen.
Ontdekdag
Tijdens de ontdekdag staan verschillende driewielfietsen klaar. U kunt onder begeleiding een proefrit maken en ervaren hoe een driewielfiets fietst. Er zijn deskundige begeleiders aanwezig die uitleg geven en vragen beantwoorden. U bent niet verplicht om een driewielfiets te kopen.
Doortrappen Groningen
Doortrappen Groningen is een programma van de Provincie Groningen en Verkeerswijzer Groningen. Alle gemeenten in Groningen doen mee. Samen zetten zij zich in voor veilig fietsen.
Meer informatie vindt u op www.doortrappengroningen.nl.
Bron: Frederique Kraster
Beweegcoach Gemeente Westerwolde