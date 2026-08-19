Ontdek Groningen op de fiets, te voet of vanaf het water met Tour de Grunn

PROVINCIE GRONINGEN – Wie Groningen op een ontspannen manier wil ontdekken, hoeft niet altijd een vaste route te volgen. Met de verschillende knooppuntennetwerken kunnen fietsers en wandelaars hun eigen tocht samenstellen. Ook voor liefhebbers van varen zijn er volop mogelijkheden.

Onder de naam Tour de Grunn wordt extra aandacht gevraagd voor deze routes en voor de bijzondere plekken en ondernemers die onderweg te vinden zijn. De provincie Groningen werkt daarvoor samen met Groningen & Partners, Routebureau Groningen en ondernemers in de provincie.

Zelf je route bepalen

De knooppuntennetwerken maken het eenvoudig om een eigen route uit te stippelen. Wie een fiets- of wandeltocht wil maken, kiest simpelweg een aantal genummerde knooppunten en verbindt deze met elkaar. Zo kun je een korte tocht maken in de buurt, maar ook een langere route door meerdere dorpen en natuurgebieden uitstippelen.

Onderweg kom je langs het typisch Groningse landschap, maar ook langs dorpskernen, natuurgebieden en culturele bezienswaardigheden. Juist doordat de routes regelmatig langs bijzondere plekken komen, is er alle gelegenheid om onderweg af te stappen en de omgeving verder te ontdekken.

De afgelopen periode zijn verschillende fiets-, wandel- en vaarroutes opgefrist en aangevuld. Daarbij is niet alleen gekeken naar de routes zelf, maar ook naar wat er onderweg te beleven valt.

Van streekproducten tot gezellige horeca

Een belangrijk onderdeel van Tour de Grunn zijn de ondernemers langs de routes. Denk aan horecazaken waar je kunt neerstrijken voor een kop koffie of lunch, winkels, streekproducenten en locaties waar iets te beleven of te bekijken is.

Veel routes beginnen bovendien bij een overnachtingslocatie. Daarmee lenen ze zich uitstekend voor een dagtocht, maar ook voor een langer verblijf in Groningen.

De gedachte daarachter is eenvoudig: wie op de fiets of wandelend door een gebied trekt, ontdekt vaak veel meer dan wanneer je er met de auto doorheen rijdt. Een mooi landschap, een klein dorpje of een lokale ondernemer kan zomaar aanleiding zijn om de route even te onderbreken. Bij verschillende deelnemende ondernemers kunnen fietsers en wandelaars bovendien een knooppuntenkaartje ophalen om onderweg hun route bij de hand te hebben.

Ook interessant voor Westerwolde

Voor inwoners van Westerwolde en bezoekers van de gemeente biedt het knooppuntensysteem volop mogelijkheden. De omgeving leent zich uitstekend voor fiets- en wandeltochten door het afwisselende landschap, langs dorpen, natuurgebieden en bijzondere locaties. Wie vanuit Westerwolde een tocht wil maken, kan bovendien eenvoudig verschillende knooppunten met elkaar combineren. Daardoor is er voor vrijwel iedere fietser of wandelaar een passende route samen te stellen.

Ook voor bezoekers van buiten de regio kan dit een aantrekkelijke manier zijn om Westerwolde te ontdekken. Een route kan worden gecombineerd met een bezoek aan een horecazaak, streekproducent, winkel of andere bezienswaardigheid. Zo wordt een fietstocht of wandeling al snel een compleet dagje uit.

Groningen ontdekken op je eigen manier

Het grote voordeel van de knooppuntennetwerken is dat niets vastligt. De ene fietser kiest voor een korte tocht, terwijl een ander juist een flinke afstand wil afleggen. Ook wandelaars kunnen zelf bepalen hoe groot hun ronde wordt.

Naast fietsknooppunten en wandelknooppunten zijn er in Groningen ook vaarwegen die onderdeel zijn van het recreatieve routenetwerk. Daarmee kunnen ook watersportliefhebbers de provincie op een andere manier ontdekken.

De provincie hoopt dat de vernieuwde routes ervoor zorgen dat meer inwoners en bezoekers eropuit trekken. Tegelijkertijd worden ondernemers gestimuleerd om zich als ambassadeur van hun omgeving te presenteren.

Wie Groningen echt wil beleven, hoeft dus niet ver te zoeken. Stap op de fiets, trek de wandelschoenen aan of ga het water op en laat de knooppunten bepalen waar de volgende ontdekkingstocht naartoe gaat.

Op www.routesingroningen.nl staan alle routes overzichtelijk bij elkaar. Voor inspiratie voor een Tour de Grunn kijk op www.visitgroningen.nl.