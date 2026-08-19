Van skateboard tot BMX: Urban Sports verovert Groningen

PROVINCIE GRONINGEN – Wie door Groningen en de omliggende gemeenten fietst, kan er bijna niet meer omheen: skateboarders, BMX’ers, freerunners en andere urban sporters zijn steeds vaker te vinden op pleinen, in parken en bij speciale sportlocaties. Urban Sports groeit en ontwikkelt zich in rap tempo tot een laagdrempelige manier om te bewegen, elkaar te ontmoeten en nieuwe vaardigheden te leren.

Onder Urban Sports vallen onder meer skateboarden, BMX, freestyle steppen, parkour, freerunning, straatvoetbal en 3×3 basketbal. Hoewel de sporten behoorlijk van elkaar verschillen, hebben ze één belangrijk kenmerk gemeen: vrijheid. Sporters bepalen voor een groot deel zelf hoe, waar en met wie ze trainen en welke uitdaging ze aangaan.

Vrijheid, creativiteit en elkaar ontmoeten

Een skateboarder die een nieuwe trick probeert, een BMX’er die steeds hoger wil springen of een freerunner die een nieuwe route door de omgeving ontdekt: bij Urban Sports draait het om blijven oefenen en jezelf uitdagen.

Daarbij gaat het niet alleen om sportieve prestaties. Urban sportplekken zijn ook ontmoetingsplaatsen. Jongeren en andere sporters komen er samen, wisselen tips uit, leren van elkaar en moedigen elkaar aan. Zo ontstaan contacten en vriendschappen die verder gaan dan alleen het sporten.

Juist die combinatie van bewegen, vrijheid en ontmoeting maakt Urban Sports aantrekkelijk voor een brede groep. Je hoeft geen ervaren sporter te zijn om mee te doen. Ook wie voor het eerst op een skateboard staat of een BMX probeert, kan op eigen niveau beginnen.

Steeds meer urban sportplekken

In Groningen en de omliggende gemeenten zijn inmiddels verschillende plekken waar liefhebbers hun sport kunnen beoefenen. Het Skatepark Stadspark en The Spot in Groningen zijn bekende voorbeelden. Ook in Winschoten is een BMX-baan te vinden.

Verder zijn er urban sportvoorzieningen in Hoogezand en Veendam. In Appingedam wordt gewerkt aan plannen voor een Urban Sports Park in het Campuspark. Bij de ontwikkeling daarvan zijn ook jongeren betrokken.

Daarmee wordt duidelijk dat Urban Sports niet alleen iets is voor de grote stad. Ook in kleinere plaatsen en dorpen wordt gekeken naar mogelijkheden om jongeren en andere inwoners letterlijk en figuurlijk in beweging te krijgen.

Gemeenten werken samen

De groei van Urban Sports komt niet vanzelf. Provincie, gemeenten, scholen, sportorganisaties en maatschappelijke instellingen werken samen om de mogelijkheden verder uit te breiden.

Binnen het Gronings Provinciaal Beweegakkoord wordt onder meer gekeken naar de behoefte van inwoners en naar de voorzieningen die daarbij passen. Denk aan skateparken, pumptracks en sportpleinen, maar ook aan activiteiten en evenementen.

In verschillende gemeenten zijn buurtsportcoaches betrokken die zich verdiepen in de urban sportwereld. Zij brengen in kaart wat sporters nodig hebben en helpen gemeenten om daar beter op aan te sluiten.

Groningen, Midden-Groningen, Oldambt, Veendam, Het Hogeland, Eemsdelta en Westerkwartier zijn ieder op hun eigen manier met Urban Sports bezig. Door ervaringen en kennis binnen een provinciaal netwerk te delen, proberen de gemeenten elkaar verder te helpen.

Niet alleen goed voor het lichaam

Urban Sports kan bovendien meer betekenen dan alleen een manier om actief te blijven. De combinatie van bewegen, buiten zijn en contact met anderen kan ook bijdragen aan het welzijn van jongeren. Daarom wordt binnen de provincie eveneens gekeken naar de mogelijke betekenis van urban sportlocaties voor mentale gezondheid. Samen met betrokken organisaties wordt onderzocht hoe deze plekken kunnen bijdragen aan een omgeving waarin jongeren elkaar ontmoeten, actief bezig zijn en zich kunnen ontwikkelen.

Ook het onderwijs krijgt daarbij aandacht. Voor 2027 zijn plannen voor een scholentour waarin jongeren op een laagdrempelige manier kennis kunnen maken met verschillende urban sporten en bestaande sportcommunities.

De ontwikkeling van Urban Sports biedt ook kansen voor gemeenten en dorpen in Oost-Groningen. Een urban sportplek hoeft immers niet groot of spectaculair te zijn om aantrekkelijk te worden. Een goed ingericht plein, een pumptrack of een voorziening waar jongeren verschillende sporten kunnen combineren, kan al een belangrijke ontmoetingsplek worden.

Voor jongeren kan zo’n locatie een alternatief bieden voor georganiseerd sporten. Niet iedereen voelt zich immers thuis bij een traditionele sportvereniging. Urban Sports geeft deelnemers meer vrijheid en ruimte om op hun eigen manier actief te zijn.

De komende jaren zal daarom waarschijnlijk op steeds meer plaatsen in Groningen worden gekeken naar de mogelijkheden. Van grote evenementen met spectaculaire BMX-sprongen tot kleine lokale ontmoetingsplekken waar jongeren na schooltijd samenkomen: Urban Sports lijkt een blijvende plek te krijgen in het Groningse straatbeeld.