Workshop digitale nalatenschap in bibliotheken Westerwolde

VLAGTWEDDE, BELLINGWOLDE – Wat gebeurt er met jouw digitale leven als jij er niet meer bent? We regelen vaak van alles voor later. Maar heb je ook weleens nagedacht over wat er gebeurt met je telefoon, e-mail, sociale media, foto’s en andere digitale gegevens als je er niet meer bent? Tijdens de workshop Digitale Nalatenschap staan we hier op een begrijpelijke en praktische manier bij stil. Wat kun je zelf regelen? Wie mag straks bij jouw digitale gegevens? En hoe zorg je ervoor dat nabestaanden weten waar gegevens te vinden zijn?
Je krijgt een handige hand-out mee met aandachtspunten en een overzicht van zaken waar je aan kunt denken. Zo hoef je niet alles te onthouden en kun je er thuis op je gemak nog eens naar kijken. Natuurlijk is er tijdens de workshop ook volop ruimte om vragen te stellen en ervaringen te delen.
De workshops worden gegeven op 29 september om 10.00 uur in de Bibliotheek van Vlagtwedde en op 30 september om 13.00 uur in de Bibliotheek van Bellingwolde. Aanmelden kan via de Agenda van de Bibliotheek of meld je aan bij de balie van de desbetreffende bibliotheek.
Bron: Harma de Roo