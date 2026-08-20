45e Jaarmarkt Oude Pekela: een week vol activiteiten voor jong en oud

OUDE PEKELA – Van 7 tot en met 12 september staat Oude Pekela weer volledig in het teken van de 45e editie van de Jaarmarkt Oude Pekela. Met sportieve activiteiten, een kindermarkt, viswedstrijden, een fietstocht, bingo, een feestelijke optocht en natuurlijk de traditionele jaarmarkt belooft het een week vol gezelligheid, ontmoeting en vermaak te worden.
De festiviteiten starten op maandag met de Drukmaar Trimloop, gevolgd door onder andere de kindermarkt, viswedstrijden en de Schoen-service Brokschmidt Bingo op woensdag. Op donderdag kunnen fietsliefhebbers deelnemen aan de gratis Meijer Fiets Direct Toertocht en kunnen kinderen én volwassenen hun snelheid testen op de spectaculaire PrengerHoekman Hindernisbaan van maar liefst 40 meter lang.
Vrijdagavond zorgt de traditionele Optocht van Versierde en Verlichte Aanhangwagens voor een sfeervol spektakel langs het Pekelder Diep. Deelnemers laten hun creativiteit zien met prachtig verlichte aanhangwagens, oldtimers, trikes en brommers, begeleid door muziek en volop gezelligheid.
Het hoogtepunt van de week vindt plaats op zaterdag 12 september tijdens de 45e Jaarmarkt Oude Pekela. De markt wordt om 09.00 uur officieel geopend bij de Wedderklap met het zingen van het Pekelder Volkslied, begeleid door muziekvereniging Excelsior. Burgemeester Jaap Kuin verricht de officiële opening. In het centrum van Oude Pekela, langs het Pekelder Diep, presenteren meer dan 100 standhouders zich aan de duizenden bezoekers die jaarlijks de markt bezoeken. Daarnaast is er live muziek op verschillende locaties en kunnen particulieren deelnemen aan de populaire rommelmarkt.
Ook op zaterdag is de Brokschmidt Oldtimershow te bezoeken op de parkeerplaats bij het gemeentehuis. Bezoekers kunnen daar genieten van een bijzondere verzameling klassieke voertuigen en de verhalen van enthousiaste eigenaren achter deze gerestaureerde oldtimers.
Met een gevarieerd programma voor alle leeftijden kijkt de organisatie uit naar een feestelijke jubileumeditie van de Jaarmarkt Oude Pekela. Iedereen is van harte welkom om mee te doen of een bezoek te brengen aan één van de vele activiteiten.
Voor meer informatie en inschrijvingen: www.@jaarmarktoudepekela.nl
Bron: Jan de Jonge