Bandana Brothers spelen onder de vollemaan in Valthermond

VALTHERMOND – Op vrijdag 28 augustus vindt bij d’Rentmeester in Valthermond een eenmalige zomereditie van Voel het Veen plaats. The Bandana Brothers uit Florida brengen deze avond een energieke mix van outlawcountry, americana en swampy soul. In de pauze kunnen bezoekers door het veen wandelen en genieten van de volle maan, die rond half negen boven het landschap opkomt.
De avond begint om 19.30 uur met de eerste set van The Bandana Brothers. De band rond de broers Koda en Sauter Sciuto brengt een eigen mix van outlawcountry, americana en swampy soul. Speciaal voor Voel het Veen spelen de broers in een vierkoppige bezetting. Het publiek kan rekenen op krachtige samenzang, rauw gitaarspel en persoonlijke liedjes over het echte leven, lange reizen en de ruige omgeving van de Florida Everglades. Muziek zonder opsmuk, met pakkende refreinen en een flinke dosis energie.
Wandeling bij maanlicht
Rond 20.15 uur wordt het concert onderbroken voor een wandeling door het veen. Terwijl de schemering valt en het landschap stiller wordt, hopen de deelnemers om 20.29 uur samen de volle maan boven de horizon te zien verschijnen. Laag boven het land en, als de omstandigheden meewerken, misschien met een warme rode gloed. Meewandelen is niet verplicht. Rond 21.15 uur keert de wandelgroep terug. Daarna sluiten The Bandana Brothers de avond af met hun tweede set.
Buiten of in de concertboerderij
Bij mooi weer vindt het concert plaats op het Pi-podium, met uitzicht over het weidse veenlandschap. Als het weer wat tegenzit, wordt het programma verplaatst naar de gezellige concertzaal van d’Rentmeester.
Voel het Veen vindt plaats op vrijdag 28 augustus 2026 bij d’Rentmeester, Zuiderdiep 279 in Valthermond. Het eerste optreden begint om 19.30 uur.
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Bron: Elise Kerner en Chris Bol, d’Rentmeester | Voel het Veen