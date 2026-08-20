Chico Hamilton Forever (Toppyjazz 348)

Ruim 10 jaar geleden overleed onze goede vriend Chico Hamilton. Kort voor zijn dood maakte hij de legendarische Toppyjazz Radiotune. Daarmee zijn wij het enige Radiostation met een jingle van een amerikaans musicus, die dit gratis voor ons heeft opgenomen.
Onze man achter de knoppen BERTWIN STUBBE heeft er nog een extra versie van gemaakt.
Onze dank ging uiteraard ook naar de producer van Chico Hamilton nl. Jeffrey Caddick van Joyousshout Records. That’s what friends are for !
Playlist :
01 – Nate’s Night – Chico Hamilton(album The Inquiring Mind)
02 – Bolero – Larry Coryell (album Bolero)
03 – Hope – Chico Hamilton (album The Inquiring Mind)
04 – Everytime I Smile/Toppyjazz Jingle Chico Hamilton (album Revelation & Mix Jeffrey Caddick/Bertwin Stubbe)
05 – In A Sentimental Mood – Jim Hall (album Berlin 1969)
06 – Joy of Spring – Chico Hamilton (album The Inquiring Mind)
07 – Rabo de Nube – Charles Lloyd Quartet (album Rabo de Nube)
08 – CHO – Chico Hamilton (album The Inquiring Mind)
09 – Forest Flower – Chico Hamilton (album Man from Two Worlds)
10 – Jeffrey Andrew Caddick – Chico Hamilton (alnum Hamiltonia)
11 – El Toro – Chico Hamilton (album Passin’Thru)
Video met Chico Hamilton- drums & leader,Cary DeNigris – guitar Eric Person – sax Reggie Washington – electric bass