BOURTANGE – Discotheek De Zwarte Schapen viert het 50 jarig jubileum met activiteiten op 11 en 12 september.
Vrijdag 11 september
– Bingo (inloop vanaf 20.00 start 20.30 uur)
Op zaterdag 12 september
– fietstocht 13.00-14.00 uur (verdere info zie flyer)
– Kindermiddag 14.00 uur
– Feestavond 21.00 uur (verdere info zie flyer)
Na afloop van de fietstocht en kindermiddag is er de mogelijkheid om (op eigen kosten) een broodje hamburger of braadworst en een drankje te nuttigen.
Trommel je vrienden, familie of buren op om er samen twee gezellige dagen van te maken.
Bron: Daniëlle Hensens