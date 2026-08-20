Johan Tuenter uit Westerlee kampioen in ratinggroep bij “KARUS Open zomerdamtoernooi Friesland 2026

WESTERLEE – De Provinciaal Friese Dambond (PFDB) probeert sinds jaar en dag het dammen in de zomerperiode meer onder de aandacht te brengen en te stimuleren onder haar leden.

Dit jaar werd maar liefst de 35e editie van het “KARUS Open zomerdamtoernooi Friesland 2026” georganiseerd en namen hier ook spelers uit de provincie Groningen en Drenthe aan deel. Onder auspiciën van de PFDB werd deze editie ondersteund door sponsor KARUS architectuur & stedenbouw uit Drachten. De organisatie berustte bij DCH Heerenveen en Troch Tinken Sterk (TTS) uit Surhuisterveen. Het toernooi omvatte 14 weken dammen en begon op dinsdagavond 12 mei in het “Hof van Schoterland” in Mildam met de eerste ronde. Op maandagavond 18 mei trok de spelerskaravaan naar “De Latearne” in Surhuisterveen. Dinsdag 26 mei stond dus de 3e ronde in Mildam weer op het programma. Zo werd afwisselend om de 14 dagen in Surhuisterveen en Mildam gespeeld.

41 deelnemers

Virtueel waren de ruim 41 deelnemers overigens ondergebracht in 3 zogenaamde ratinggroepen, de C-groep tot 800 KNDB ratingpunten, de B-groep van 800 tot 1000 ratingpunten en tenslotte de A-groep boven 1000 ratingpunten. In totaal werden dus 14 ronden afgewerkt volgens het “Zwitsers systeem”, onder een speeltempo van “Fischer 40 + 1”. Om in de prijzen te vallen moest echter minimaal 10 partijen worden gespeeld. De toernooileiding berustte deze editie bij Gaele Stoker uit Woudsend. De laatste ronde werd maandagavond 17 augustus afgewerkt in Surhuisterveen.

Twee leden Damclub Winschoten onder de deelnemers

Damclub Winschoten was met Johan Tuenter uit Westerlee en Geert Lubberink uit Winschoten vertegenwoordigd op dit traditionele damtoernooi. Johan Tuenter die uitkwam in de B-groep, nam aan 12 ronden deel en vergaarde hierbij 14 punten en werd kampioen van de B-groep, nipt voor Wim Riddersma en Pieter Dijkstra. Geert Lubberink maakte zijn debuut in de A-groep, maar scoorde één punt onder zijn gemiddelde. Johan Tuenter speelde een goed toernooi en zag zijn rating stijgen naar 899 KNDB punten. In het eindklassement was Johan Tuenter zelfs terug te vinden op een keurige 8e plaats.

Nationale Competitie

Dit toernooi in Friesland, geldt tevens met andere zomertoernooien als een goede “generale” voor de Nationale damcompetitie, die zaterdag 19 september haar eerste ronde kent. De 124 teams die dan uitkomen in de ereklasse, hoofdklasse, 1e klasse en 2e klasse beginnen klokslag 12:00 uur onder een speeltempo van “Fischer 80 + 1”. De ereklasse bestaat uit 10-tallen en de overige klassen uit 8-tallen. Als basis bestaand de groepen uit 10 teams.

Nieuw 3e klasse

Nieuw dit seizoen is de 3e klasse, die in principe door de KNDB in het leven is geroepen, als mix voor de beginnende senioren en jeugdspelers, waarbij de deelnemende teams uit

6-tallen bestaan. Bij deze “pilotvorm” nemen uiteindelijk Wapenveld, Westerhaar, Hoogeveen en Winschoten elk met één team deel. De speeldata lopen eveneens parallel met de andere klassen, maar gezien dat het speeltempo is bepaald op “Fischer 60 basisminuten + 30 bonusseconden per zet” beginnen de wedstrijden als basis om klokslag 14:00 uur. Echter, de KNDB is mild in deze en mag dit in onderling overleg eveneens worden verschoven naar 12:00 uur. In de “wandelgangen” wordt nu al positief gereageerd op deze ontwikkeling om meer spelers achter de borden te krijgen.

Prijsuitreiking

Na afloop van de laatste ronde in Surhuisterveen werden de prijzen uitgereikt door

Karel de Bruin van Troch Tinken Sterk (TTS) uit Surhuisterveen. Toernooiwinnaar werd

René Wijpkema uit het Groningse Yde en is lid van Damgenootschap “Het Noorden” uit Groningen. Tweede in groep A werd Oege Dijkstra, lid van Damcombinatie Fryslân uit Leeuwarden en 3e Hans Zondervan eveneens lid van DCF. In de B-groep werd Johan Tuenter uit Westerlee kampioen en is lid van Damclub Winschoten. 2e Wim Riddersma lid van DCH Heerenveen en 3e Pieter Dijkstra lid van Bezint Eer Gij Begint (BEGB) uit Britsum. In de

C-groep werd Martijn Matthezing uit Leek kampioen. Martijn komt uit voor Damclub Roden/Leek. Op de 2e plaats Jan Sloot lid van Damcombinatie Fryslân uit Leeuwarden en

3e nestor Klaas Mondria uit Wolvega en uitkomend voor DCH Heerenveen. De jury voor de mooiste “slagzet” werd gevormd door Tjipke Smedinga van DCH Heerenveen en

Rein van der Wal van Troch Tinken Sterk (TTS) uit Surhuisterveen. De prijs voor de mooiste “slagzet” was trouwens na rijp beraad voor Sietse Bouma van Roden/Leek.

Bron: Geert Lubberink