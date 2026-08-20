DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Bunde
Bij een grenscontrole op de parkeerplaats Bunderneuland is gistermiddag om 13.00 uur een 28 jarige Pool aangehouden. Hij zat als passagier in een grensoverschrijdende pendelbus. De man had nog een boete van 2.940 euro openstaan voor het besturen van een auto terwijl hij niet in het bezit was van een rijbewijs. Omdat hij de boete niet kon voldoen is hij naar een gevangenis gebracht, waar hij zo’n anderhalve maand mag verblijven.
Meppen
Dinsdagmiddag vond om 16.47 uur op de B70, ter hoogte van de brug over de Eems en de afslag Esterfeld/Schullendamm in Meppen, een ongeval plaats. Een 35 jarige bestuurster van een witte Skoda Rapid moest naar rechts uitwijken om een aanrijding met een witte Mercedes Sprinter te voorkomen, die tijdens het wisselen van rijstrook niet op het overige verkeer lette. Zij botste daarna tegen de vangrail. De bestuurder van de Sprinter is doorgereden. Getuigen van het ongeval worden verzocht de politie van Meppen te bellen via 05931/9490.