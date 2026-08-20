VLAGTWEDDE – Op een speelkleed met autootjes spelen door de straten van Vlagtwedde
Vanmiddag mocht Henk Vieregge namens de winkeliersgroep het eerste exemplaar van een speelkleed van Vlagtwedde aanbieden aan wethouder Harm Jan Kuper van de Gemeente Westerwolde .
Op het kleed staan de straten en de 17 winkels van die winkeliersgroep van Vlagtwedde afgebeeld.
Het speelkleed komt te liggen in de speelhoek voor wachtende kinderen in het gemeentehuis in Sellingen.
Het initiatief voor dit kleed kwam van de 17 winkeliers van Vlagtwedde.
Het plan was dat het speelkleed tijdens de Week der Besten zou worden gepresenteerd, helaas werkte de levertijd niet mee.
In alle deelnemende winkels ligt een exemplaar van het kleed, maar het is alleen verkrijgbaar bij de Toys2play Vlagtwedde.
Uiteraard kocht de heer Kuper een speelkleed voor zijn kinderen.
Op een speelkleed met autootjes spelen door de straten van Vlagtwedde
VLAGTWEDDE – Op een speelkleed met autootjes spelen door de straten van Vlagtwedde