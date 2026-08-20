PVV: “College moet protestbrief boeren ondertekenen”

Regen in de ochtend, vanmiddag buiig met af en toe zon

Dinsdag De ochtend verloopt bewolkt en nat doordat er een actieve regenzone over onze streek trekt. Pas in de loop van de tweede helft van de ochtend trekt de meest intensieve regen geleidelijk richting Duitsland weg. Vanmiddag blijft het echter licht wisselvallig; we moeten rekening houden met enkele lichte buien, al is het vaker droog dan vanochtend en kan de zon tussendoor heel even doorbreken. De temperatuur komt niet verder dan 19°C tot 20°C. Er waait een matige, aan zee soms vrij krachtige westenwind.

In de avond zijn er droge perioden, maar blijft de kans op een bui aanwezig. Gedurende de nacht trekt er opnieuw een regengebied over de streek, waarbij het lokaal even stevig kan doorregenen. Het koelt nauwelijks af; de minimumtemperatuur komt uit op zo’n 15°C bij een aanhoudende, matige wind.

Woensdag Morgen, woensdag 19 augustus, houden we te maken met vrij koel en buiig weer. De ochtend start op de meeste plekken nog met (stevige) buien. In de middag wisselen stapelwolken, zonnige momenten en enkele lokale buien elkaar af. De maximumtemperatuur stijgt naar rond de 20°C tot 22°C bij een matige westenwind. Pas in de loop van de avond neemt de buienkans af en klaart het vanuit het westen breed op. In de nacht naar donderdag daalt het kwik naar 15°C.

Tip van de redactie: Schuil vanochtend nog even voor de regen! Ook vanmiddag en morgen is de regenjas of paraplu geen overbodige luxe.