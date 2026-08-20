PVV: “College moet protestbrief boeren ondertekenen”

SELLINGEN – PVV Westerwolde wil dat het college van burgemeester en wethouders van Westerwolde zich actief achter de lokale boeren schaart. De fractie heeft schriftelijke vragen ingediend waarin ze eist dat het gemeentebestuur een protestbrief tegen het landelijke stikstofbeleid ondertekent als agrariërs om die steun vragen. Dat schrijft de PVV in een ingezonden brief aan de redactie.
Volgens de fractievoorzitter van de PVV Robert Rep staat de toekomst van veel boerenbedrijven in de gemeente onder druk door de voortdurende onzekerheid en de stapeling van regels. De partij benadrukt dat boeren essentieel zijn voor de leefbaarheid, de lokale economie en het landschap van Westerwolde. “Natuurlijk moeten we zorgvuldig omgaan met onze natuur. Maar oplossingen moeten haalbaar en proportioneel zijn en mogen niet betekenen dat onze agrarische sector langzaam maar zeker uit Westerwolde verdwijnt”, aldus de PVV in de brief.