Smeerling maakt zich op voor derde editie van de Beleefdag

SMEERLING – Beschermd dorpsgezicht Smeerling ligt in het prachtige beekdal van de Ruiten Aa. In de omgeving van Eemboerveld en Metbroek tot Ter Wupping en Wessinghuizen is ontzettend veel te ontdekken. En op woensdag 2 september is er ook nog eens heel veel te beleven, in en vanaf Gasterij Natuurlijk Smeerling.

“In de periode kort na de zomervakantie is er op doordeweekse dagen niet zo veel te beleven. Het is dan vaak nog mooi weer en mensen trekken er dan graag even op uit. Beleefdag Smeerling is dan zeker een bezoekje waard. Hiermee willen wij ons pittoreske buurtschap met beschermd dorpsgezicht en de zeer fraaie omgeving van Westerwolde in de schijnwerpers zetten. Dat was de afgelopen twee keer een succes, er kwamen veel bezoekers. Daarom is er op woensdag 2 september de derde editie”, vertelt uitbater van Gasterij Natuurlijk Smeerling Margriet Nieuwenhuis.

Halminghs Hoes

Het voorhuis van de Saksische boerderij waarin Gasterij Natuurlijk Smeerling is gevestigd, is het Halminghs Hoes. Dit woonhuis is in volledig authentieke stijl gerestaureerd. Hier zijn deze dag rondleidingen waarbij een gids vertelt over de markante bouwstijl, diverse oorspronkelijke elementen in het huis en de restauratie ervan. “Dit is de enige authentieke Saksische boerderij in Smeerling die helemaal open is voor het publiek”, zegt Margriet.

Wandelen en fietsen

Tijdens de Beleefdag kunnen bezoekers diverse korte wandelingen maken. Zo is er de vernieuwde Aaltje Wandeling waarin het verhaal van Smeerling uit de oudheid wordt verteld door middel van zeer moderne techniek: door middel van QR-codes scannen op de smartphone.

Verder kan iedereen die op de fiets komt of een fiets meebrengt deelnemen aan een 24 kilometer lange fietstocht rondom Smeerling die is uitgezet door stichting Wandelen in Westerwolde. Starten kan tussen 10.00 en 14.00 uur bij Gasterij Natuurlijk Smeerling. Deelname is gratis en vooraf aanmelden is niet nodig.

Oude ambachten

Tijdens de Beleefdag zijn er in en rond de Gasterij diverse activiteiten waarbij beleving centraal staat. Zo is oude ambachtenorganisatie Onstwedder Gaarv’n aanwezig met een veldoven. In deze houtgestookte oven bakken de bakkers op authentieke wijze heerlijke, rijk gevulde broden met en zonder rozijnen. De nog warme broden gaan daarbij vanaf 10.00 uur direct in de verkoop. Ook toont Onstwedder Gaarv’n drie ambachten die te maken hebben met de Saksische boerderijen zoals die in Smeerling te zien zijn. Denk hierbij aan het binden van strodokken die vroeger werden gebruikt bij het leggen van daken, het draaien van houten gebruiksvoorwerpen en koren malen met een handmolen.

Broden, honing en waterbuffels

Buffelfarm Meems uit Onstwedde is aanwezig met een kraam met informatie over het houden van waterbuffels met diverse waterbuffelproducten, zoals waterbuffelijs en -vlees. Als de weersomstandigheden het toelaten zal er een levende waterbuffel te zien en te aaien zijn. Dagbesteding Het Kraaiennust uit Vlagtwedde is aanwezig om te laten zien wat de deelnemers zoal maken. Imker Van Maurik uit Bourtange presenteert het verhaal van de imker en het houden van bijen. Ook wordt er in Bourtange geslingerde honing verkocht.

Beleefdag Smeerling aan Smeerling 15 in Onstwedde begint om 10.00 uur en duurt tot 17.00 uur. De toegang en parkeren zijn gratis.

Bron: Ten Have tekst