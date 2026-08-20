Speelplek met wadi door samenwerking dorpsbewoners Finsterwolde en gemeente Oldambt

FINSTERWOLDE – Finsterwolde is een nieuwe speelplek rijker met een zogeheten ’wadi’, een greppel die regenwater opvangt en langzaam in de bodem laat zakken. De speeltuin kwam er dankzij de actieve inzet van dorpsbewoner Marleen Duit en Dorpsbelangen Finsterwolde. Op 19 augustus werd de speeltuin geopend.
De gemeente Oldambt was al langer van plan het grasveld aan de Anne Frankweg in Finsterwolde aan te pakken. De gemeente wilde hier een wadi aanleggen, een plek die water kan vasthouden bij droogte. Daarnaast werden overtollige struiken verwijderd. Op verzoek van dorpsbewoner Marleen Duit zijn er ook speeltoestellen voor kinderen geplaatst. Petra Klamer van Dorpsbelangen Finsterwolde wilde graag een pad en mooie bomen, zodat het er meer als een park ging uitzien. Samen met Marleen en Dorpsbelangen maakte de gemeente Oldambt een ontwerp voor het parkje met speelruimte voor kinderen.
Fijne samenwerking
Marleen Duit is blij met de samenwerking met de gemeente: “We hebben hier ter plekke overlegd en zaten daarna samen met de buitendienstmedewerkers en andere ambtenaren in een gezamenlijke app. Zo konden we goed afstemmen. Het was een hele fijne samenwerking met een mooi resultaat.”
Brandweer
Nadat het parkje was afgerond, organiseerde Marleen een feestje met een springkussen, drinken, schmink en suikerspinnen. Ook regelde ze dat de brandweer langskwam met een bluswagen.
Verantwoordelijk voor de buurt
Gebiedswethouder Gert Engelkens was onder de indruk van het resultaat. “Mooi hoe je hier meerdere zaken kunt laten samenkomen. Juist door de afstemming met elkaar is dit een prachtige plek geworden. Ik heb bewondering voor inwoners als Marleen die zich verantwoordelijk voelen voor de buurt”. Marleen gaat ook het maaien voor haar rekening nemen in samenwerking met de buitendienst van de gemeente.
Bron/foto’s: Gemeente Oldambt