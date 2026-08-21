Auto belandt in de sloot aan de Lloydsweg in Veendam

VEENDAM – Aan de Lloydsweg in Veendam is donderdagavond een personenauto in de sloot beland. Politie en ambulance kwamen ter plaatse. De bestuurder is in de ambulance gecontroleerd maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.
Volgens een eerste verklaring kwam het voertuig vanaf de rotonde en begon het na de bocht plotseling te slingeren. De weg was nat op het moment van het ongeval. Hierdoor belandde de auto achterwaarts in de sloot aan de tegengestelde rijbaan.
De auto is geborgen door berger Hamstra. Het bergen was een uitdaging omdat het dek van het bergingsvoertuig net voldoende lengte had om de oversteek van de sloot te halen tijdens de berging.
Opvallend is dat op vrijwel dezelfde plek eerder ook al een ongeval heeft plaatsgevonden.
Bron en foto’s: Willem van der Werf, parkstadveendam.nl