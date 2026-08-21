Boeren protesteren tegen stikstofplannen in Westerwolde

WESTERWOLDE – Boeren uit Westerwolde hebben vrijdagmorgen de Weenderstraat tussen Jipsinghuizen en Vlagtwedde tijdelijk geblokkeerd. Met zo’n 35 trekkers protesteren zij tegen de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Ook enkele ondernemers hebben zich bij de actie aangesloten. Hoelang de demonstratie duurt, is nog niet bekend.
De actievoerders hebben bewust gekozen voor de Weenderstraat, vanwege de ligging nabij het Lieftinghsbroek, het Natura 2000-gebied bij Vlagtwedde. Het Lieftinghsbroek is een stikstofgevoelig Natura 2000-gebied van ongeveer 20 hectare in de gemeente Westerwolde.
Met de blokkade willen de boeren aandacht vragen voor de gevolgen die de nieuwe stikstofmaatregelen volgens hen niet alleen voor de landbouw, maar ook voor andere ondernemers en inwoners kunnen hebben.
Ook ondernemers sluiten zich aan
Een van de ondernemers die aan de actie meedoet is Harrie Eckhart uit Jipsinghuizen. “De stikstofplannen raken niet alleen de boeren, maar ons allemaal. Dus ook burgers en ondernemers”, zegt Eckhart. Volgens de actievoerders werkt de stikstofproblematiek inmiddels door in verschillende sectoren. Zij wijzen onder meer op transportbedrijven, loonwerkers, slachterijen, leveranciers en andere ondernemingen die afhankelijk zijn van de agrarische sector. Ook bij evenementen kan de stikstofproblematiek een rol spelen. Volgens de actievoerders kunnen activiteiten in de omgeving van Natura 2000-gebieden te maken krijgen met aanvullende onderzoeken en vergunningseisen.
Kabinet wil Nederland van het ‘stikstofslot’ halen
Het kabinet presenteerde op 26 juni een omvangrijk maatregelenpakket waarmee het de vergunningverlening weer op gang wil brengen en tegelijkertijd de natuur wil herstellen. Het kabinet trekt daarvoor in totaal 20 miljard euro uit. Voor landbouwmaatregelen is onder meer 2 miljard euro beschikbaar en voor maatregelen rond kwetsbare natuurgebieden 9 miljard euro.
Rond ongeveer honderd stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden komen volgens het kabinet aanvullende zones. Voor circa vijftien gebieden gaat het om een zone van 1.000 meter; voor de overige gebieden wordt uitgegaan van 500 meter. Binnen deze zones komen aanvullende maatregelen om verdere verslechtering van natuur, water en bodem te voorkomen. Extensieve landbouw moet volgens het kabinet wel mogelijk blijven.
De precieze zones worden in 2026 samen met de provincies bepaald.
Lieftinghsbroek
Het Lieftinghsbroek ligt ongeveer twee kilometer ten zuiden van Vlagtwedde, op de westelijke dalflank van de Ruiten Aa. Het gebied bestaat voornamelijk uit loofbos en is aangewezen als Natura 2000-gebied vanwege onder meer het aanwezige wintereiken-beukenbos en eiken-haagbeukenbos. Het gebied kampt onder meer met stikstofbelasting en verdroging. Rond het Lieftinghsbroek zijn de afgelopen jaren verschillende maatregelen genomen om de hydrologische omstandigheden en de natuurkwaliteit te verbeteren. Juist de mogelijke gevolgen van de nieuwe zoneringsaanpak zijn voor boeren in de omgeving een belangrijk onderdeel van het protest.
Omgekeerde vlaggen en protestdoeken
De trekkers zijn voorzien van omgekeerde Nederlandse vlaggen en verschillende protestspandoeken. Daarmee maken de actievoerders duidelijk dat zij vinden dat de gevolgen van het stikstofbeleid verder reiken dan alleen de landbouw. “Denk aan de miljarden euro’s aan uitkoopregelingen”, zegt een van de actievoerders. De boeren vrezen dat de maatregelen niet alleen gevolgen hebben voor hun eigen bedrijven, maar ook voor de bedrijven en werknemers die direct of indirect van de agrarische sector afhankelijk zijn. Met hun protest willen de actievoerders het kabinet duidelijk maken dat zij grote zorgen hebben over de koers die wordt ingezet rond stikstof, landbouw en Natura 2000-gebieden.
Hoelang de blokkade van de Weenderstraat vrijdag zal duren, is vooralsnog niet bekend.
Foto’s: Geert Smit en Aike Godlieb