Late Summer Bleus/Rock Festival op 29 augustus

OUDE PEKELA – De Stichting Blues in Pekel organiseert het jaarlijkse Late Summer Bleus/Rock Festival op zaterdag 29 augustus a.s. bij Siep&Co in Oude Pekela. Blues in Pekel heeft ook dit jaar weer een aantrekkelijk Bluesprogramma kunnen opzetten die de naam van het festival waardig is.
Meewerkende artiesten zijn:
De SIDEKICKS uit Groningen, met roots uit de Meulhörn in Siddeburen hebben inmiddels al menig jaar een geweldige blues reputatie opgebouwd in binnen- en buitenland onder leiding van frontman Teo de Haan. De band werd door de Dutch Blues Foundation bekroond voor hun CD ” Homemade ” met de prijs “Best Dutch Blues Album 2024″. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan nieuwe nummers ter voorbereiding van de ” Roots and Inspiration Tour 2026/2027 “.
De SOPAR BLUES/ROCK BAND uit Winschoten opgericht in 2006 door drummer Willem Sopar en zanger/gitarist Bert Kramer met de intentie om veel eigen werk te gaan spelen geïnspireerd door de muziek van Robin Ford en The Cream met Eric Clapton. Na diverse wisselingen is de band inmiddels aangevuld met bassist, Jelle Rademakers, gitarist Leo Nagglas en Leadzangeres Brenda Venema. Met hun eigen sound en repertoire is de Sopar Blues/Rockband in binnenlandse- en buitenlandse podia een graag geziene gast.
BIG BO BROCKEN en MARCO OONINCX, staan inmiddels bekend als het Big Bo Blues Duo.
Big Bo speelt al meer dan 30 jaar Blues met hart en ziel en wordt ook wel de prediker van de authentieke blues genoemd, een muzikale duizendpoot die vele instrumenten bespeelt. Wint in 2015 de prestigieuze Dutch Blues Challenge en mocht in 2016 meedoen met de International Blues Challenge in Memphis, USA. Wint met zijn CD ” Preaching The Blues ” in 2018 The ” Best Dutch Blues CD “. Marco kwam enige jaren geleden op het pad van Big Bo na zijn beroepsopleiding op het conservatorium en had inmiddels als beroeps bassist samengewerkt bij o.a. Magic Frankie, Living blues, Ted Oberg, Ana Popovic e.v.a. Het samenspel van deze 2 muzikanten is zeer indrukwekkend en zal menig bluesliefhebber in beroering doen raken.
Siep&Co opent zijn deuren om 20.00 uur en het festival begint om 20:30 uur. Meer info vindt u op de website www.bluesinpekel.nl
Bron: Jaap van Mannekes