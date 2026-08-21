Oldambtster Avondrit keert op 5 september terug

WINSCHOTEN – De Oldambtster Avondrit beleeft op zaterdag 5 september 2026 haar twaalfde editie. De organisatie is dit jaar opnieuw in handen van Ronde Tafel 41 Winschoten, in samenwerking met Business Rally Events (BRE). De opbrengst van de rit gaat naar Stichting Kindervakantiekamp.
De Oldambtster Avondrit is een puzzelrit voor youngtimers, klassieke auto’s, cabriolets en andere bijzondere voertuigen. Maximaal vijftig equipes kunnen deelnemen. Een equipe bestaat uit twee personen.
De deelnemers starten evenals vorig jaar om 17.00 uur bij cultuurhuis De Klinker in Winschoten. Vanaf 16.00 uur verzamelen en presenteren de deelnemende voertuigen zich bij De Klinker. Belangstellenden zijn daarbij welkom om de bijzondere auto’s van dichtbij te bekijken.
De rit heeft dit jaar opnieuw het karakter van een avondeditie. Tijdens de route krijgen de equipes verschillende puzzelopdrachten en controleposten voor hun kiezen. De rit duurt naar verwachting ongeveer zes tot zes en een half uur.
Volgens de organisatie staat een unieke ervaring centraal, waarbij de deelnemers onderweg op verschillende manieren worden verrast. De avond wordt afgesloten op een bijzondere en ludieke locatie, waar een barbecue wordt gehouden. Daarmee is er voor de deelnemers gelegenheid om na afloop gezamenlijk na te praten en te genieten van eten en gezelschap.
Business Rally Events verzorgt samen met Ronde Tafel 41 de organisatie van de rit. BRE is onder meer bekend van de Beaujolais Trophy en diverse andere rallyritten.
Ronde Tafel 41 Winschoten is een serviceclub voor mannen tussen de 18 en 40 jaar die zich inzet voor de lokale gemeenschap. De club maakt deel uit van de internationale organisatie Round Table, die in meer dan vijftig landen actief is.
Wie wil deelnemen aan de twaalfde Oldambtster Avondrit kan zich inschrijven via rt41.nl.