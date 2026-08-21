Recordaantal medailles voor Nederland: merkt AV Aquilo het succes van de atletiek?

WINSCHOTEN – Nederland heeft het succesvolste EK atletiek ooit achter de rug. Tijdens de Europese kampioenschappen in Birmingham behaalde de ploeg veertien medailles, waaronder vijf gouden. Bij AV Aquilo in Winschoten merken ze dat de belangstelling voor atletiek groeit.
Danaïd Prinsen is meervoudig Nederlands kampioen op de 800 meter en nog altijd lid van AV Aquilo. Volgens haar ligt het niveau in Nederland hoger dan ooit. „Niet alleen de tijden verbeteren, ook de breedte is veel beter dan ooit.”
Zelf trainde Prinsen in haar beste jaren zeven dagen per week en soms zelfs twee keer per dag. Door een blessure komt ze momenteel niet in actie, maar de prestaties op het EK werken voor haar nog altijd inspirerend.
Ook bij AV Aquilo ziet ze positieve ontwikkelingen. „Er is weer een leuke groep met wat oudere jeugd en veel jonge atleten. Ik denk dat de sport echt in een lift zit.”
Voorzitter Francien Bootsma ziet van dichtbij hoe de belangstelling voor atletiek zich ontwikkelt. De sport bestaat daarbij uit veel meer dan alleen hardlopen: ook springen en werpen maken een belangrijk deel uit van de trainingen en wedstrijden.
Voor Prinsen blijft Aquilo een bijzondere plek. „Ik ben hier echt verliefd geworden op de sport.”
Malou Vos
Video voor de appgebruikers: https://www.youtube.com/watch?v=mxHR-3_2-EE06