Samen op pad tijdens de scootmobieltocht in Veendam

VEENDAM – Het gehandicaptenplatform van Veendam organiseerde, samen met deBasis Veendam, vandaag de jaarlijkse scootmobieltocht. De tocht was bedoeld voor scootmobielgebruikers uit Veendam en omgeving en draaide vooral om ontmoeting, gezelligheid en samen op pad gaan.
Genieten van de omgeving
Met de scootmobieltocht, waar circa 25 personen aan mee deden, wil het platform mensen samenbrengen en ze een gezellige middag bieden. Zo kunnen deelnemers nieuwe contacten leggen en genieten van een mooie rit door de omgeving.
Burgemeester gaf het startsein
Burgemeester Annelies Pleyte gaf om 13.30 uur op het Raadhuisplein bij het gemeentehuis van Veendam het officiële startsein. De route ging door Veendam en omgeving. Onderweg was er een gezellige tussenstop, waar deelnemers bij Tante Tally in Wildervanksterdallen konden genieten van een kop koffie of thee met gebak. De gezamenlijke finish was ook weer op het Raadhuisplein in Veendam.
Bron en foto’s: Peter Panneman